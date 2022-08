Hoe Aston Martin voormalig F1-kampioen Alonso binnenhaalde

En terwijl de paddock op de Hungaroring zondagavond werd afgebroken, waren de ogen van Alpine al gericht op de zomerstop en de naar verwachting korte gesprekken met Fernando Alonso om de toekomst van de Spanjaard bij de renstal veilig te stellen. Teambaas Otmar Szafnauer oogde ontspannen toen hij zich aansloot bij Alonso's eerdere opmerking dat het waarschijnlijk binnen tien minuten geregeld zou zijn. "Eenvoudig", antwoordde hij op de vraag hoe de gesprekken met de coureur zouden gaan. Szafnauer liet weten dat de grootste vraagstukken, waaronder de lengte van de overeenkomst, geregeld waren en dat het nog een kwestie van details was. Het bleef echter even stil toen de Alpine-chef gevraagd werd of geld er wellicht voor zorgde dat het nog niet rond was. "Dat geldt niet alleen voor Fernando, maar voor iedere coureur met wie ik ooit onderhandeld heb. Het was altijd een kwestie van geld en natuurlijk ook wel andere dingen. Om wat voor reden dan ook: zij willen het meeste geld en wij willen het minste uitgeven. Aan het eind van de rit eindigt het goed of niet."

Szafnauer wist echter niet dat er elders al zaken in gang waren gezet. Alonso zou in principe zijn gesprekken met Alpine niet voortzetten, omdat hij al van plan was naar Aston Martin te vertrekken. Na een intens weekend om de deal geheim te houden, konden Alonso en Aston Martin maandag het dan eindelijk bekendmaken aan de wereld. Achter de schermen hebben het Britse team en eigenaar Lawrence Stroll hard gewerkt om een pakket samen te stellen dat Alonso kon overhalen. Zonder dat de boel tot de zomerstop moest worden uitgesteld. Het vergde een heel ander plan voor het team. Wekenlang zat Aston Martin met Sebastian Vettel om tafel, maar daarvan wisten ze dat hij sterk dacht om te stoppen met de Formule 1.

Vertrek Vettel zet silly season in gang

De mannen uit Silverstone bleven de Duitser zo lang mogelijk trouw. Toen de wereldkampioen kort voor het Hongaarse Grand Prix-weekend liet weten te stoppen, kon Aston Martin niet achterover leunen en daarmee het risico te lopen met een tweederangs keuze te blijven zitten. Om de boel in beweging te zetten besloot het team zo snel mogelijk het grote nieuws van Vettel naar buiten te brengen. Dat had twee voordelen: het haalde een last van de schouders van de viervoudig wereldkampioen en maakte meteen duidelijk dat er een vacature was. In feite speelde Aston Martin het spel mee door de rijdersmarkt uit te pluizen om te zien wie beschikbaar was en wie belangstelling had. Coureurs die dat stoeltje dolgraag wilden, zouden wel contact opnemen: Alonso was een van hen.

De gesprekken tussen en Alonso en Alpine werden uitgesteld naar de zomer. Maar plotseling belandde de Spanjaard in een situatie van een mogelijk nieuw contract bij Alpine, naar een zeker contract bij Aston Martin. "Mijn prioriteit is om bij Alpine te zijn, want we werken en ontwikkelen aan dit project nu al twee jaar samen", liet de Spanjaard afgelopen donderdag weten toen hem gevraagd werd of Aston Martin een optie was. "We worden steeds competitiever. En waarschijnlijk is mijn wens om te blijven. Maar we hebben er nog niet echt voor gezeten, alles is nog gaande." Achteraf gezien is het woord 'waarschijnlijk' intrigerend. In dat stadium waren er naar verluidt nog geen formele gesprekken geweest met het management van Aston Martin. Maar toen het nieuws van Vettel bekend werd en een overstap een reële optie werd, raakte alles in een stroomversnelling.

Sebastian Vettel houdt na 2022 op met de Formule 1. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Was Alonso de enige serieuze optie voor Aston Martin?

Vanuit het perspectief van Aston Martin was het een no brainer om te doen wat nodig was om Alonso te overtuigen, wetende dat er maar weinig tijd was voordat hij misschien niet meer beschikbaar was. Laten we hierbij ook niet vergeten dat er een geschiedenis is tussen Stroll en Aston Martin en Alpine-teambaas Szafnauer. Er waren natuurlijk nog andere (en wellicht makkelijkere) mogelijkheden voor Aston Martin. Denk hierbij aan Mick Schumacher of Nico Hulkenberg. Zij pasten echter niet bij de ambities die eigenaar Stroll heeft met het team in zijn weg naar het winnen van wereldtitels. Hoewel de resultaten op de baan nou niet echt geweldig zijn, zijn de ambities waarschijnlijk de grootste reden dat Alonso uiteindelijk heeft toegezegd. Geen enkel ander team investeert momenteel zo hard als die renstal, daarnaast wordt ook de infrastructuur aangepakt. Ze zijn druk bezig met een nieuwe fabriek en ook plannen voor een nieuwe windtunnel liggen klaar. Alonso is nog steeds gemotiveerd om te winnen in de Formule 1 en wil niet alleen maar in de middenmoot rijden. De Spaanse coureur weet maar al te goed dat er met geld veel te koop is. Hij ziet het potentieel bij Aston Martin. Alpine is al door die fase heen sinds Renault in de sport terugkwam om Lotus over te nemen als fabrieksteam.

De 41-jarige Alonso neemt met Aston Martin een grote gok in een poging weer naar de voorhoede te geraken. In Hongarije was hij echter zeer duidelijk door te stellen dat elke coureur - buiten de drie grote teams - gokt op het vinden van de juiste plek. "Er is geen kristallen bol. Met deze reglementen zijn alleen Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes in staat om te winnen. Als je in 2023 een kans krijgt bij een van die teams, dan probeer je de krachten te bundelen. Maar als die kans er niet is, moet je vertrouwen hebben in andere projecten en hopen dat ze volgend seizoen competitiever zijn. Dat is alles wat ik hoop."