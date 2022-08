Mercedes: F1-seizoen als eerste verliezer eindigen niet het doel

Mercedes lijkt de problemen waarmee het in het begin van dit F1-seizoen worstelde, onder controle te hebben. In Hongarije stond het team opnieuw met beide coureurs op het podium. George Russell pakte zaterdag zijn eerste pole-position in F1 en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Teamgenoot Lewis Hamilton kampte in de kwalificatie met een DRS-probleem, startte de race zodoende als zevende, maar vocht zich knap naar de tweede plek. Ferrari had ondertussen opnieuw een dramatische Grand Prix. Charles Leclerc viel door een tactische misser terug naar P6, terwijl Carlos Sainz ook maar vierde werd. Mercedes reduceerde het gat naar Ferrari in het constructeurskampioenschap zo tot 30 punten.

Trekt Mercedes deze stijgende lijn door, dan heeft het team een goede kans om de tweede plek in de WK-stand van Ferrari over te nemen, maar teambaas Toto Wolff stelt dat de eindklassering in het kampioenschap niet het belangrijkste is. De Oostenrijker ziet liever dat de W13 nog een slag beter wordt en de coureurs op basis van snelheid om de overwinning kunnen vechten. "Als je tweede wordt, dan ben je de eerste verliezer", zegt Wolff. "Ik denk persoonlijk dat het niet zoveel uitmaakt of je tweede of derde wordt in het kampioenschap. Het is belangrijker dat je echt meedoet in de races en de auto verder ontwikkelt, zodat je op eigen kracht wedstrijden kunt winnen. We moeten ons vooral focussen op hoe we de mannen van Ferrari en Red Bull [op de baan] kunnen verslaan en de voorbereiding op volgend jaar, in plaats van dat we ons druk maken om onze positie in het kampioenschap."

Mercedes put moed uit Hongarije

Hamilton heeft met zijn podiumplek op de Hungaroring dit seizoen al vaker het ereschavot bezocht dan titelprotagonist Charles Leclerc. Dit geeft nog maar eens aan hoeveel stappen Mercedes heeft gezet. Maar ook aan tweede en derde plekken in de races hecht Wolff niet enorm veel waarde. "Ik had liever meer overwinningen en minder podiumplaatsen", zegt hij. "We zijn nederig, maar streven wel naar meer zeges in plaats van tweede en derde plaatsen. In Hongarije hebben we echter wel een goede stap gezet."

Mercedes leek tijdens de vrije trainingen op vrijdag nog te worstelen. Vanaf zaterdag wist het team uit Brackley de performance drastisch te verbeteren. Wolff is van mening dat dit lastige GP-weekend Mercedes gaat helpen in de tweede seizoenshelft. "Over het geheel genomen was het een pittig weekend. De ellende op vrijdag was groot en we hadden geen idee welke richting we in moesten. Achteraf was het misschien wel nuttig dat we na de vrijdag aan het werk moesten, want we hadden het op zondag bijna helemaal voor elkaar. We hebben veel naar de data gekeken en halen veel positieve punten uit de Franse en Hongaarse weekenden. Hier kunnen we op verder bouwen gedurende het seizoen."

Video: Mercedes knokt zich naar P2 en P3 in Grand Prix van Hongarije