Alpine F1 tovert nieuwe concurrent voor De Vries uit de hoge hoed

Het Alpine F1 Team is naarstig op zoek naar een opvolger van Fernando Alonso, die het team in 2023 inruilt voor Aston Martin. In de komende weken voert de Franse fabrieksformatie een grootschalige testsessie uit met de A521 uit 2021. Daar komen meerdere coureurs in actie, waarmee de teamleiding hoopt een goede keuze te kunnen maken. Alpine-protegé Jack Doohan stond als eerste op de deelnemerslijst. Ook Nyck de Vries komt in actie in Hongarije. De Fries maakte indruk met zijn invalbeurt in de Grand Prix van Italië en mag nu ook bij Alpine bewijzen over een grote dosis talent te beschikken. De IndyCar-coureur Colton Herta gaat eveneens kilometers maken, al is dat vooral een geste richting Red Bull en AlphaTauri.

Antonio Giovinazzi kan nu ook aan de lijst toegevoegd worden. Alpine CEO Laurent Rossi bevestigde dat het team op zoek is naar een ervaren rijder die vanaf het eerste momenten mee kan doen om de punten. Giovinazzi werd in Monza al gezien in de hospitality van Alpine. De Italiaan staat nog altijd onder contract bij Ferrari. Mocht hij echter elders een racezitje kunnen bemachtigen, dan zal de Scuderia hem laten gaan. De rijder uit Martina Franca wordt ook genoemd bij Haas als mogelijke vervanger van Mick Schumacher, maar lijkt dus ook bij Alpine een kanshebber te zijn.

Robert Doornbos juicht voor Nyck de Vries: “Hij reed Latifi echt zoek”