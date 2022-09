Ferrari plant eerste VT1 met rookie: Shwartzman rijdt in Austin

De Formule 1-teams hebben anno 2022 de verplichting om in de loop van het seizoen minimaal twee keer een coureur zonder F1-ervaring in te zetten tijdens een officiële trainingssessie. Diverse teams hebben een deel van die verplichting inmiddels vervuld. Zo mocht Jüri Vips al eens instappen bij Red Bull Racing, trainde Liam Lawson voor AlphaTauri en kreeg Nyck de Vries al trainingskansen bij Mercedes, Williams en Aston Martin.

Ferrari heeft tot op heden nog geen debutant laten rijden tijdens een van de eerste vrije trainingen dit seizoen. In de laatste zes raceweekenden moet dat dus nog twee keer gaan gebeuren. In een eerder stadium liet sportief directeur Laurent Mekies al doorschemeren dat voormalig Formule 2-coureur Robert Shwartzman de aangewezen persoon is om die trainingen af te werken en donderdag maakte Ferrari bekend wanneer hij voor het eerst in actie komt in de F1-75. De Rus, die ook de Israëlische nationaliteit heeft en met een licentie van dat land racet, maakt in de eerste oefensessie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn debuut in een officiële F1-training. Het is nog onduidelijk of Shwartzman de plek van Charles Leclerc of Carlos Sainz inneemt tijdens VT1 op het Circuit of the Americas.

Shwartzman is al jaren verbonden aan Ferrari via het opleidingsprogramma van de fabrikant en dit jaar is hij testrijder van het F1-team. De afgelopen twee jaar was hij actief in de Formule 2, met de tweede plaats in 2021 als beste klassering in dat kampioenschap. Voor de stap naar F2 werd Shwartzman in 2019 kampioen in de Formule 3. Eigenlijk zou hij eind 2020 in Abu Dhabi al een vrije training afwerken voor Haas F1 Team, maar dat ging uiteindelijk niet door. Wel nam hij in 2021 namens zowel het Amerikaanse team als Ferrari deel aan de young driver test in Abu Dhabi.