Alpine helpt Red Bull met privétest Herta, De Vries ook in beeld

Colton Herta staat in de belangstelling voor een Formule 1-zitje. Hij kan bij AlphaTauri instappen waardoor Pierre Gasly de gedroomde overstap kan maken naar Alpine. De kans dat dat gebeurt is echter klein. Herta beschikt momenteel niet over een superlicentie. Red Bull heeft de FIA om dispensatie gevraagd omdat de Amerikaan slechts 32 van de benodigde 40 punten heeft. Terwijl de lobby van Red Bull nog volop aan de gang is, verzetten de andere Formule 1-teams zich tegen de dispensatie. Zij vrezen dat het opleidingstraject van de FIA (Formule 3 en Formule 2) minder waard wordt als er een uitzondering gemaakt wordt voor het verkrijgen van een licentie.

Het lijkt er sterk op dat de kansen voor Herta slinken, maar dat weerhoudt Red Bull er niet van om door te gaan met de voorbereidingen. Bronnen laten aan deze site weten dat er plannen zijn om Herta te laten testen in een oude wagen van Alpine. De coureur heeft alle tijd nu het IndyCar-seizoen ten einde is. Aanvankelijk was de privétest bedoeld voor Oscar Piastri, maar de Australiër zal niet meer in actie komen voor Alpine na zijn controversiële overstap naar McLaren. Hoewel de testplannen voor Herta nog niet in beton gegoten zijn, hoopt Alpine nog voor de Grand Prix van Singapore een test te doen op de Hungaroring. Er bestaat tevens een kans dat Nyck de Vries tijdens de test in actie komt voor Alpine. De coureur heeft afgelopen weekend indruk met gemaakt toen hij Alexander Albon verving in Monza. Het Franse fabrieksteam zou ook hem aan de tand willen voelen als optie voor het geval dat Gasly niet kan komen.

Ondanks de test ziet Alpine in Herta geen potentiële vervanger voor Fernando Alonso, die aan het eind van dit seizoen vertrekt. Het is daarom eerder een gunst in de richting van Red Bull/AlphaTauri, die Gasly een vrijgeleide moeten geven richting Alpine. Zo krijgt Red Bull een beter idee van de capaciteiten die Herta in huis heeft en kan dit helpen bij de lobby voor de superlicentie. Het is vreemd dat Formule 1-teams elkaar op deze manier helpen, maar Alpine heeft een duidelijk belang in de toekomst van Herta om Gasly los te weken bij Red Bull. Alpine doet desgevraagd geen uitspraken over de privétest, zo laat een woordvoerder weten.

Herta staat dit seizoen ook nog op de nominatie om een vrije training te rijden voor McLaren, maar dit is nog niet bevestigd.