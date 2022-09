Hoe de veelbelovende start van Perez omsloeg tot teleurstelling

Iedere Formule 1-coureur is uniek en heeft zijn eigen rijstijl, persoonlijkheid en voorkeuren in de auto. Voor de teams is dit lastig, want in de ideale situatie hebben zij twee rijders die compleet op een lijn zitten. In realiteit gebeurt dat echter vrijwel nooit. Williams had afgelopen weekend in Italië wellicht wat geluk toen zij Nyck de Vries zagen instappen als vervanger van Alexander Albon. De Nederlander had relatief weinig veranderingen aan de afstelling van de Thai nodig, terwijl die op zijn beurt weer een vergelijkbare rijstijl heeft als teamgenoot Nicholas Latifi. Dat maakte de integratie van De Vries een stuk eenvoudiger.

In de loop van 2022 is echter duidelijk geworden dat de situatie bij Red Bull compleet anders is: daar lijkt een groot verschil te zijn tussen de voorkeuren van enerzijds Sergio Perez en anderzijds Max Verstappen. Het maakt de regerend wereldkampioen niet uit wat de achterkant van zijn RB18 doet, zolang de voorkant maar messcherp is en er geen onderstuur is. In de eerste fase van het jaar was dat er wel en dat verklaart waarom Sergio Perez in die periode goed partij kon bieden. In Monaco en Azerbeidzjan versloeg hij Verstappen in de kwalificatie, terwijl hij de GP van Monaco ook op zijn naam schreef. In die tijd sprak de Mexicaan uit dat hij goede kansen had om voor de titel te gaan.

Misschien dat dit hoe dan ook een brug te ver zou zijn, maar wel wist Perez met zijn prestaties de top van Red Bull te overtuigen. Daar waar bij andere coureurs een vloek leek te rusten op het tweede zitje van het team, wist hij het management van het team te overtuigen en een tweejarige contractverlenging veilig te stellen. Hoe anders ziet het er drie maanden later uit? De vorm lijkt ver te zoeken bij Perez, die George Russell inmiddels op zijn staart heeft zitten in het rijderskampioenschap. Ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton hebben slechts een kleine achterstand, terwijl de Red Bull momenteel toch echt de snelste auto van het stel is.

Sergio Perez spinde aan het einde van Q3 in Zandvoort, waar hij in de race niet verder kwam dan P5 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Andere voorkeur qua rijstijl speelt Perez parten

De RB18 is vanaf het begin van 2022 al een snelle auto, maar was aanvankelijk ietwat zwaarlijvig en woog meer dan het minimumgewicht van 798 kilogram. Vooral in de kwalificatie en in de laatste ronden van de race, als de tanks vrijwel leeg zijn en de auto's op hun lichtst, was dat extra gewicht ten opzichte van de Ferrari F1-75 merkbaar. Dat verklaart waarom Charles Leclerc tussen Miami en Azerbeidzjan vier keer op rij pole pakte. Daarna ging Red Bull echter aan de slag om de RB18 af te slanken. Momenteel is de RB18 naar verluidt zelfs iets lichter dan het minimumgewicht. Dat maakt de auto meteen sneller, maar ook valt er daardoor meer aan te passen. Er moet namelijk ballast aan de auto toegevoegd worden om aan het minimumgewicht te komen en het grote voordeel is dat Red Bull nu kan bepalen waar dat gewicht komt.

Het gevolg: de balans van de auto schuift richting de voorkant en dat is in het voordeel van Verstappen. Perez heeft intussen last van deze ontwikkeling. Ten opzichte van zijn teamgenoot wacht hij geduldiger totdat de voorkant reageert op de stuurbewegingen, terwijl hij minder tevreden is als de auto heel scherp instuurt. Perez heeft eerder moeite gehad met deze aanpassing. Vorig jaar probeerde hij de achterstand op Verstappen te verkleinen door de auto iets minder scherp te maken, maar het gevolg hiervan was dat zijn tempo nog verder wegzakte. Vervolgens zat er niks anders op dan accepteren dat de auto ietwat nerveus was, waarna Perez steeds meer de richting van Verstappens afstelling insloeg.

Achterstand fors gegroeid sinds GP van Azerbeidzjan

Ook nu komt Perez weer tekort met een auto die scherper instuurt, zo blijkt als we kijken naar de allersnelste ronde die iedere coureur tijdens een raceweekend rijdt. In Monaco was Perez 0,354 seconde langzamer dan Verstappen, maar in Azerbeidzjan juist 0,278 seconde sneller. Na de zomerstop ziet het plaatje er veel minder rooskleurig uit voor de man uit Guadalajara, die nu gemiddeld 1,039 seconde langzamer was over drie raceweekenden. In Zandvoort was hij bovendien slechts de nummer zes van het hele veld. Dat is lastig goed te praten. Wel kan er gediscussieerd worden of Perez echt uit vorm is. Wellicht is zijn uitvoering van de raceweekenden van hetzelfde niveau als in Monaco en Baku, maar loopt hij tegen een natuurlijke beperking aan die voortkomt uit de evolutie van de auto. Het geheel leidt echter wel tot dezelfde resultaten halverwege de top-tien die Albon, Pierre Gasly en Daniil Kvyat ooit de kop kostten.

Daar waar Verstappen, Sainz en Hamilton snel naar voren kwamen in Monza, ging het lastiger bij Perez Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Terwijl de RB18 in de laatste vier races echt in topvorm is, eindigde Perez in die krachtmetingen als vijfde, tweede, vijfde en zesde. Op weg naar P6 in Monza kreeg hij tien plekken gridstraf voor de inzet van zijn vierde verbrandingsmotor, maar dat is geen verklaring voor een gat van negen tienden met Verstappen in de kwalificatie en het feit dat hij achter Carlos Sainz en Lewis Hamilton eindigde, die respectievelijk vijf en zes plekken achter hem startten. Een van zijn voorremmen vatte tijdens de race weliswaar even vlam, maar zonder verprutste strategie of een extra pitstop achter de safety car is dat simpelweg niet goed genoeg. Dat geldt helemaal als je ziet dat Verstappen in Hongarije ondanks een spin vanaf P10 wint, daarna vanaf P14 naar de zege stormt in België en na een gridstraf in Italië vanaf de zevende plek naar de winst rijdt.

Verstappen is overduidelijk in bloedvorm en op weg naar zijn tweede wereldtitel, die hij rekenkundig in Singapore al kan veiligstellen. Daar tegenover staat dat Perez meer dan ooit moeite heeft om zijn teamgenoot bij te benen. Teambaas Christian Horner prijst de Mexicaan geregeld dit jaar, in plaats van hem te verdedigen. Maar in de twaalf keer dat beide Red Bulls de finish zagen, eindigde Perez gemiddeld 11 seconden achter zijn teamgenoot - en dat is inclusief de schade die Verstappen in Silverstone opliep en inclusief late safety cars, waardoor het veld in elkaar werd geschoven. Werken met een duidelijke eerste en tweede rijder heeft enkele duidelijke voordelen, maar momenteel lijkt het een goede vraag of Perez überhaupt levert in een van beide rollen.