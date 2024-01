AlphaTauri: Afgewogen ontwikkeling gaat meer progressie opleveren in 2024

Het Formule 1-seizoen 2023 begon tegenvallend voor AlphaTauri, dat Nyck de Vries en Yuki Tsunoda aanvankelijk regelmatig in de achterhoede zag eindigen. Pas na een rijderswissel, grote veranderingen aan de aerodynamica en de overstap op de achterwielophanging van Red Bull Racing werd de weg omhoog gevonden. In de slotfase van het seizoen konden Tsunoda en nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo regelmatig om de punten strijden en werd er afstand gedaan van de laatste plek in het constructeursklassement. In 2024 gaat AlphaTauri, dat binnenkort een nieuwe naam krijgt, nauwer samenwerken met Red Bull en meer onderdelen inkopen, maar technisch directeur Jody Egginton vermoedt ook dat het team verdere progressie kan boeken zonder het keiharde werk dat afgelopen jaar werd verricht.

"We willen de progressie van de tweede helft van het jaar voortzetten. Het doel is om iets vergelijkbaars te bereiken als wat ons tussen 2020 en 2021 lukte. Het is ons eerder al gelukt, we moeten alleen een goede winter draaien en een vliegende start beleven. Dan wordt ons seizoen niet per se makkelijker, maar kunnen we wel iets meer progressie boeken en de auto iets gestructureerder ontwikkelen", vertelde Egginton aan Motorsport.com. "Vorig jaar ging iedereen voluit om alles zo snel mogelijk op de auto te krijgen en dat wil je natuurlijk in de Formule 1. We willen nu echter voor een meer afgewogen en consistentere aanpak gaan. Als de auto bij de start van het seizoen iets sterker is, kunnen we onze gewenste aanpak verfijnen. Dat zou een goede graadmeter zijn van de progressie die we boeken."

Vorig jaar liet AlphaTauri dus zien dat het in staat is om terug te slaan na een tegenvallende start. Egginton stelt echter dat het beter is voor F1-teams om een gestructureerdere aanpak te hebben wat betreft de ontwikkeling tijdens het seizoen. "Zowel intern als publiekelijk waren we heel duidelijk over de doelen die we gemist hebben en die hebben we in de loop der tijd moeten aanpakken. Maar tijdens het seizoen boekt iedereen vooruitgang. Naast waar je in de eerste race wil staan, moet je ook door blijven gaan", legde hij uit. "Het team verdient daar complimenten voor. Het lukte om ons terug te knokken, maar we hebben nog meer werk te verzetten om op het punt te komen waar we willen zijn. Maar als we deze lijn kunnen doortrekken, kan het net zo eindigen als tussen 2020 en 2021. In 2021 begonnen we sterk, hadden we een solide seizoen en waren we consistent."