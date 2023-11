Het kleinste van de twee Red Bull-teams gaat sinds 2020 door het leven als AlphaTauri, vernoemd naar de kledingtak van de energiedrankengigant. De formatie gaat voor het F1-seizoen 2024 echter een grootschalige transformatie doormaken. De renstal krijgt een nieuwe naam, een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe kleurstelling. Het team stapt af van de huidige opzet, waarbij een sponsor de titelnaam vormt. Men wil terug naar een generieke naam zoals in de tijd van Toro Rosso het geval was. In de wandelgangen wordt de naam ‘Racing Bulls’ gefluisterd.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Las Vegas hebben CEO Peter Bayer en zijn collega’s een belangrijke stap gezet. Men is overeengekomen hoe de namen van twee nieuwe Amerikaanse sponsoren in de officiële teamnaam worden verwerkt. Tevens is afgesproken hoe en wanneer de nieuwe uitstraling gepresenteerd wordt. De publicatie van de officiële FIA-deelnemerslijst begin volgende maand is een belangrijke deadline.

“De identiteit wordt generiek”, bevestigt Bayer aan Motorsport.com. “De identiteit is wat Toro Rosso was, en het gaat weer meer richting de Red Bull-familie. We veranderen de naam van het bedrijf, we veranderen de identiteit, logo, alles. Een totale relaunch, een volledige rebranding. De naam van het team, de identiteit, is bepaald door de aandeelhouders. En ik moet die informatie met me meedragen zonder het te mogen delen. En dat is heel erg lastig!”

Grootse aankondiging

Bayer zegt dat het bekendheid van het team in Amerika, mede geholpen door de komst van Drive to Survive-ster Daniel Ricciardo, een belangrijke rol heeft gespeeld in de komst van de nieuwe sponsors: “We zijn op de goede weg. En we hebben in Amerika twee bedrijven gevonden die elkaar ook mogen. We hebben een zeer, zeer goede meeting gehad met deze twee grote nieuwe partners. En ze begrijpen elkaar heel erg goed. Dat klikte meteen. We hebben gesproken over wanneer en hoe we het gaan aankondigen. Zij hadden daar ook ideeën over. Ze begonnen direct te brainstormen, ik werd er zelfs bang van! Ze hebben een aantal grote ideeën. Zij denken groot, groter dan wij hadden durven denken.”