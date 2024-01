Voor Red Bull was het Formule 1-seizoen 2023 een onvergetelijke. Max Verstappen won negentien races en teamgenoot Sergio Perez voegde twee overwinningen toe aan de lijst van de Oostenrijkse renstal. Het team hoopt uiteraard in 2024 op een herhaling van afgelopen seizoen, maar teambaas Christian Horner ziet al meerdere obstakels op de weg. Zo heeft hij al meermaals gewezen naar het reglement dat stabiel blijft, wat de concurrentie in staat stelt om dichterbij te komen en noemde hij de mindering in windtunneltijd een uitdaging waarvan de gevolgen pas in 2024 te zien zouden zijn. Voor komend seizoen ziet Horner wel al een mogelijke concurrent in de vorm van McLaren, dat na een dramatische seizoenstart plots het seizoen afsloot als een van de grootste uitdagers van Red Bull waren.

"McLaren heeft een geweldige tweede seizoenshelft gehad", erkent Horner in gesprek met Sky Sports. "Er waren momenten dat ze onze naaste concurrenten waren. Zij hebben hun team versterkt en Rob [Marshall] zal een aanwinst zijn", doelt hij op de hoofdengineer die de overstap heeft gemaakt van Red Bull naar McLaren. "Maar het draait niet om maar één persoon", waarschuwt Horner. "Er zitten iets van zeven- of achthonderd mensen in een Formule 1-team en dat moet dan als één samenkomen. Met Lando [Norris] en Oscar [Piastri] - die echt indrukwekkend was voor een debutant - kunnen ze zeker een factor zijn komend jaar."

Een ander team waar Horner stiekem rekening mee lijkt te houden, is Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz konden de Scuderia niet aan de tweede plaats in het constructeurskampioenschap helpen, maar naarmate het seizoen vorderde lag het momentum steeds meer bij dat team. Horner wijst wel ook meteen de moeilijkheden voor Ferrari aan. "Ferrari is een ander soort team, een nationaal team", stelt Horner. "Daar komt druk bij kijken en de Italiaanse media zijn absoluut meedogenloos en houden elke beweging nauwlettend in de gaten. De verwachtingen zijn enorm." Frédéric Vasseur werd eind 2022 aangewezen als opvolger van Mattia Binotto als teambaas van Ferrari. Horner kent de Fransman goed en weet dat hij een 'vaardige jongen en racer' is. "En Ferrari is een grote in de Formule 1", voegt hij toe. "De verwachtingen zullen voor hen komend jaar erg hoog zijn", besluit Horner.