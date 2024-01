Stella wijst kantelpunt McLaren in F1-seizoen 2023 aan

Wie naar de resultaten van de laatste paar races van het seizoen 2023 kijkt, zal al gauw denken dat McLaren een uitstekend jaar in de Formule 1 achter de rug heeft gehad. Maar als de resultaten van de eerste paar races bestudeerd worden, zijn de nulscores een stuk frequenter. Het ontbrak aan snelheid in de MCL60, een auto die het zestigjarige bestaan van het merk moest vieren. Men wist in Woking dat dit niet de gewenste auto was en richtte zich voor het seizoen 2023 op updates. De eerste pakketten kwamen er in Oostenrijk en Groot-Brittannië en dat bood McLaren weer hoop, want er was op de baan een duidelijke sprong voorwaarts gemaakt. Het was de opmaat naar een bijzonder sterke tweede seizoenshelft, waarin Oscar Piastri zelfs de sprintrace in Qatar op zijn naam schreef.

In gesprek met Speedcafe wijst teambaas Andrea Stella het weekend in Oostenrijk aan als keerpunt, al wil de Italiaan niet per se één moment in het bijzonder aanwijzen in het succesverhaal. "Het is moeilijk om één specifiek moment aan te wijzen", zegt Stella. "Ik ga op mijn gevoel af om die vraag te beantwoorden en wat er dan in mijn gedachten springt, haast op een visuele manier, zijn de eerste ronden in Oostenrijk. In de eerste vrije training reed Lando in de nieuwe auto en Oscar in de vorige versie. Ik kon in de telemetrie zien dat Lando, met dank aan die nieuwe auto, in staat was om meer snelheid door de bochten mee te nemen. Ik herinner me nog dat ik toen dacht: 'Dit ziet er goed uit.' Dat was dus een mooie herinnering, een goed gevoel dat gelukkig bevestigd werd door de rondetijden en later bevestigd door de resultaten."

Het andere moment is de Britse Grand Prix, een week na de Oostenrijkse Grand Prix. Op het circuit van Silverstone zetten Norris en Piastri hun bolides op de tweede en derde plaats in de kwalificatie. In de race ging Norris na een sterke start zelfs even aan de leiding, maar hij moest genoegen nemen met de tweede plaats. Piastri viel uiteindelijk buiten het podium. "We hadden twee auto's die op het podium hadden moeten eindigen, want Oscar liep deze alleen maar mis door de timing van de safety car", herinnert de teambaas zich. "Dat was een soort van bevestiging dat we sterk waren, dat we op de juiste weg waren. Dat zijn dus twee hoogtepunten van deze ommekeer", besluit de Italiaan.