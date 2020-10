Albon ziet vooral voordelen aan Verstappen als teamgenoot

Albon is sinds medio vorig jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, nadat Pierre Gasly wegens tegenvallende prestaties was teruggezet naar Toro Rosso, het huidige AlphaTauri. Daarvoor was Daniel Ricciardo bijna drie seizoenen lang de naaste collega van de Limburger. De Australiër nam uiteindelijk de benen omdat men bij Red Bull op de eerste plaats bezig was om van Verstappen de jongste wereldkampioen ooit te maken, terwijl hijzelf natuurlijk ook titelambities heeft. Albon imponeerde vorig jaar door zich snel aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving, maar heeft het dit seizoen een flink stuk moeilijker met de RB16. En dan volgt de kritiek al snel.

Op de vraag of het hebben van Verstappen als teamgenoot een zegen of een vloek is, antwoordt Albon tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com: “Je slaat de hamer op zijn kop. Het is beide. Aan de ene kant neem je het natuurlijk op tegen een van de snelste mannen op de baan, zo niet de snelste. Hij zit altijd op de limiet, van de eerste training tot en met de race. Dus natuurlijk ga je het niet makkelijk hebben als je naast hem rijdt. Maar tegelijkertijd, en zo kijk ik ernaar, beschik ik dankzij hem over de best denkbare data om te kunnen bestuderen.” Albon wijst daarbij op het feit dat hij nog altijd maar in zijn tweede jaar in de Formule 1 zit. “Ik heb nu dan misschien wel een jaar ervaring, ik ben nog steeds aan het leren en op snelheid aan het komen. En om daarbij een blik naar de andere kant van de garage te kunnen werpen en te kunnen zien waar Max snel is en hoe hij tot zijn rondetijd komt… Dat zijn dingen die voor mij als coureur zeer waardevol zijn, om mij verder te kunnen verbeteren.”

Gevraagd of Verstappen bereid is om hem te helpen of dat de Nederlander zich vooral met zichzelf bezig houdt, vertelt Albon: “Op dit niveau in de autosport houdt iedereen de kaarten tegen de borst. Het gebeurt niet echt dat de een de ander op weg helpt. Maar aan de andere kant verbergt hij ook zeker niets voor me. Hij doet niet aan dergelijke politieke spelletjes, helemaal niet zelfs. Hij is altijd heel open als we met elkaar in gesprek zijn.” En daar heeft Albon dus al heel veel aan. Dat zijn feedback vaak overeenkomt met die van Verstappen, geeft hem het vertrouwen dat hij op de goede weg is. “We zijn een open boek als we met de engineers aan het vergaderen en het discussiëren zijn. We spreken vrijuit over wat we van de auto nodig hebben, en meestal zitten we op één lijn, wat wel zo prettig is”, aldus Albon, die weet dat het team sneller progressie kan maken wanneer beide coureurs dezelfde ideeën over de auto hebben.

Albon geniet vooralsnog de volledige steun van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker merkte recentelijk op dat de Thai in de snelle bochten net zo goed is als Verstappen. Albon is blij met dat compliment maar zet daar wel een kanttekening bij. “Ik denk dat ik inderdaad wel sterk ben in het snellere bochtenwerk. Dat kon je vooral zien op Mugello en Silverstone, op die circuits was daar nog meer sprake van dan op de andere banen. Maar het is niet consistent één type bocht dat mij goed ligt. Dat is ook wel weer typisch. Maar om het even simpel te zeggen: je gaat zo snel door die snelle bochten dat je daar ook niet zoveel tijd kan verliezen. Je brengt meer tijd door in de langzame bochten, dus daar verlies of win je meer tijd.”

Interview door Jonathan Noble