Abiteboul: F1 faalde met beeldvorming huidig motorreglement

Vrijdag werd bekend dat de Formule 1 eind 2021 een van haar vier motorleveranciers kwijtraakt. Honda heeft besloten om de stekker uit het F1-programma te trekken om haar eigen klimaatdoelen na te streven. Red Bull Racing en AlphaTauri moeten hierdoor op zoek naar een nieuwe motorleverancier. De redenen die Honda gaf voor het vertrek stralen volgens Abiteboul niet goed af op de F1. “Het is gewoon meer bewijs dat we gefaald hebben in het samenstellen van de juiste boodschap en marketing van deze motorreglementen, en die zijn verbluffend - er is niets geavanceerder in de wereld van aandrijflijnen. Er is niets dat zelfs in de buurt komt van deze efficiëntie voor lichte voertuigen, dus dat is opmerkelijk”, vertelde hij in gesprek met Motorsport.com.

“Maar het is net zo opmerkelijk dat we zo hard gefaald hebben in het uitleggen en het zorgen voor begrip waarover dit allemaal gaat en de positieve impact die het kan hebben op de meer reguliere technologie. Het is een demonstratie dat het moeilijk is om iets te veranderen als de perceptie bij de start al verkeerd is, en ik gok dat we collectief heel hard moeten nadenken over wat we verkeerd hebben gedaan en hoe we dat kunnen veranderen. Vraag ook of we het kunnen veranderen binnen de huidige reglementen, of dat we de reglementen moeten veranderen zodat de perceptie ook verandert? Daar heb ik geen antwoorden op.”

Abiteboul wil niet alleen met het vingertje wijzen naar de F1 voor het falen in het creëren van begrip voor de huidige techniek, de schuld ligt volgens de teambaas van Renault net zo goed bij de motorleveranciers zelf. “Het is een beetje triest dat we dit niet een gezamenlijke taak hebben gemaakt. Het is niet alleen Honda, maar wij allemaal. De F1 heeft een kans gemist om gebruik te maken van een troef die we hebben. We hebben erin geïnvesteerd, in het platform, de technologie, en gezamenlijk hebben we miljarden uitgegeven. Het is gewoon de basis van marketing, we moeten de wereld laten weten wat we doen, niet simpelweg iets doen en erover klagen.”

Want de enige keer dat de huidige motoren eigenlijk genoemd worden door de coureurs en teams, is op een moment dat ze mankementen hebben. Abiteboul: “Zo nu en dan praten coureurs over de motoren en dat is om te klagen, en het is zeer ongelukkig dat we zo weinig kans hebben om te praten over hoe geweldig de motoren zijn. Tegelijkertijd snap ik dat het moeilijk is, en misschien moeten we onszelf afvragen of we zo’n niveau qua technologie in de motoren moeten hebben als van de technologie gedacht wordt dat het afbreuk doet aan de competitiviteit van een team of een auto.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper