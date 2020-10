Vettel: Stroll heeft mij overtuigd van ‘leuk project’ Aston Martin

Vorige maand maakte Racing Point bekend dat Sebastian Vettel per 2021 voor het team uitkomt in de Formule 1. Van hem was al bekend dat hij Ferrari na afloop van het huidige seizoen moet verlaten en sindsdien werd hij al regelmatig gelinkt aan het project van zakenman Lawrence Stroll. De Canadees nam eerder dit jaar autofabrikant Aston Martin over en besloot die naam ook te verbinden aan zijn renstal in de Formule 1. Hoewel Racing Point momenteel meestrijdt om de derde positie in het kampioenschap voor constructeurs geldt het team nog niet als echt topteam. Toch lukte het Stroll senior, wiens zoon Lance de teamgenoot van Vettel wordt bij Aston Martin, om de viervoudig wereldkampioen te overtuigen.

“Nou, Lawrence heeft me overtuigd”, vertelde Vettel in de podcast Beyond the Grid. “Ik denk ook het feit dat het team groeiende is. Ik denk dat de vinkjes makkelijk te zetten waren wat betreft de prestaties, waar het team nu staat en in de toekomst mogelijk staat, de potentie enzovoorts. Maar bovenal denk ik dat het de mindset en de wil was om samen iets moois neer te zetten. En het klinkt als een leuk project, iets waarvan ik uiteindelijk heb besloten dat ik daar onderdeel van wil zijn. Het is heel anders dan Ferrari, want het Racing Point van nu en het toekomstige Aston Martin zijn groeiende. Er gaan heel veel dingen voor het eerst gebeuren, en ik denk dat het een ongelooflijk uitdagende rit wordt voor het hele team. En ik hoop dat ik met mijn komst bij kan dragen aan veel dingen en dat ik binnen en buiten de auto goed kan presteren.”

Vettel stuit bij Racing Point op een fors kleinere organisatie dan bij Ferrari, het team dat hij de afgelopen zes jaar diende. Hij verwacht daar andere dingen aan te treffen dan hij gewend is, maar dat lijkt hem niet echt iets uit te maken. “Ik hou van racen en ik kijk ernaar uit om te gaan racen. Zoals gezegd heb ik geen spijt van de laatste jaren en ik heb veel geleerd in mijn tijd bij Ferrari. Ik denk aan een ander team, een andere cultuur, ik moet in de loop der tijd ook vrienden gaan maken. Maar Ferrari is op veel manieren absoluut een specialiteit, en ik gok dat het anders gaat zijn waar ik naartoe ga. Maar daar kijk ik naar uit.”

Met medewerking van Oleg Karpov