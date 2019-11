Albon dacht even aan podiumplaats in Grand Prix van Mexico

“Ja, tijdens de eerste vijftien ronden”, antwoordde Albon na de race op de vraag van Motorsport.com of hij dacht dat hij onderweg was naar het podium. “Maar daarna deden we een tweestopper. Ik weet niet zeker of we de race op een eenstopper hadden kunnen doen, daarvoor moeten we alles nog beter analyseren, maar onze racepace op oudere banden was op bepaalde momenten vrij goed.”

Albon kwam na vijftien ronden binnen voor zijn eerste pitstop voor nog een set van de medium compound en keerde als vijfde terug op de baan. Hij was echter nog maar net de pits uit of hij zag de McLaren van Carlos Sainz langszij komen. Albon denkt dat de timing van zijn pitstops hem uiteindelijk meer pijn heeft gedaan dan het feit dat het er twee waren. “Het werkelijke probleem was dat ik na een pitstop steeds in verkeer terecht kwam, in een gevecht. Ik verloor erg veel tijd met Carlos.” Bijzonder frustrerend, aldus Albon. “Om eerlijk te zijn begreep ik dat niet helemaal, want we waren volgens mij helemaal niet aan het vechten met Carlos. Maar hij verdedigde erg goed en ik verloor er ongeveer zes seconden mee, wat een beetje jammer was.”

Teambaas Christian Horner erkent dat Red Bull een verkeerde strategische beslissing heeft genomen bij Albon, die uiteindelijk als vijfde eindigde in Mexico. “Ik denk dat de meeste teams er wel vanuit gingen dat het een tweestopper zou worden, op basis van de degradatie die we op vrijdag zagen”, doet de Brit tegenover onder andere Motorsport.com uit de doeken. “Maar naarmate de race vorderde, bleek de slijtage van de banden mee te vallen. Hoewel de coureurs het gevoel hadden dat hun banden oververhit raakten en degradeerden, was daar in werkelijkheid niet echt sprake van. Ze werden gewoon erg warm, meer niet. Dus ja, achteraf gezien hadden we misschien beter de harde band erop kunnen zetten bij de eerste pitstop. Dan hadden we daarna nog kunnen kiezen of we voor een eenstopper of tweestopper zouden gaan.”

Horner denkt echter niet dat Albon op het podium had kunnen eindigen. “Ik denk niet dat hij de derde plaats vast had kunnen houden. Lewis reed achter hem en leek iets sneller te zijn dan hij. En het zou waarschijnlijk ook lastig zijn geworden om [Charles] Leclerc achter ons te houden”, aldus de Brit, die alles bij elkaar wel te spreken is over het optreden van Albon. “Hij doet over het geheel genomen een redelijk goede job en heeft tot dusver met zijn peformance veel indruk gemaakt op het hele team. Hij wordt elk weekend sterker en sterker en ik vind dat hij zich dit weekend goed heeft herpakt, nadat hij vrijwel de gehele tweede training had gemist.”

Met medewerking van Oleg Karpov en Jack Benyon

Waarom Gasly vervangen werd door Albon: