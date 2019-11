Dit schreven internationale media over Verstappen in Mexico

Gazzetta: Prachtige comeback Verstappen, kwalificatie toont roekeloosheid

Waar bij Verstappen zelf de onvrede overheerst, een zege of zeker podium was immers reëel, bekijkt de grootste sportkrant van Italië zijn race van de positieve kant. "Met zijn comeback naar de zesde plaats liet de Nederlander weer iets van zijn vaardigheden zien." Die comeback was vanzelfsprekend nodig na een lekke band, hetgeen indirect te wijten was aan de ongelukkige openingsronde. "Vettel kneep Hamilton op het rechte stuk af naar links, waardoor er in de volgende bochten een hard gevecht ontstond met Verstappen. Er was contact tussen de twee en beide coureurs moesten over het gras. Maar waar Lewis zich nog snel herstelde, zou het voor Verstappen erger worden", duidt men op de volgende touché met een Mercedes-rijder, ditmaal Valtteri Bottas.

"Zijn race was daarmee grotendeels om zeep, al trok hij het vervolgens nog wel recht met een furieuze comeback." Of zo'n comeback ook nodig was geweest als Verstappen vanaf pole had mogen vertrekken, zullen we nooit weten. Dat laat onverlet dat Verstappen ook op zaterdag alle schijnwerpers op zich gericht had. Zo ook bij de Gazzetta, waar men van een terechte straf sprak. De kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodrigues toonde volgens de Italianen de racer Verstappen in een notendop. "Max Verstappen bleef daarmee trouw aan zijn eigen imago: dat van de snelste coureur, maar wel altijd rijdend op het snijpunt van moed en roekeloosheid. Een combinatie die hem al zo vaak tot het middelpunt van controverse heeft gemaakt. Het levert hem talloze bewonderaars op, maar ook mensen die hem als onvolwassen en arrogant beschouwen omdat hij de veiligheid soms in het geding brengt."

Bild: Overwegend saaie race, tweemaal pech voor Verstappen

In Duitsland ging er opvallend genoeg evenveel aandacht uit naar de podiumceremonie - waarbij Sebastian Vettel duidelijk geen trek had in een onderonsje met de 'selfie-man' - als naar de race zelf. De race vond men bij Bild overigens ook maar weinig verheffend: 'ein totaler Langweiler', een saaie bedoening dus. Enkel op tactisch vlak vond men het nog enigszins te pruimen. En natuurlijk in de openingsfase, waarbij Verstappen meermaals in het centrum van de actie acteerde.

Dat hij al snel niet meer meedeed om de hoofdprijzen is volgens Bild simpelweg te wijten aan pech. Zo werd het eerste voorval met Hamilton volgens de journalist van dienst ingeleid door Vettel. "De Heppenheimer verdedigde zich nogal hard tegenover Hamilton. In de eerste bocht zou het tot contact tussen Verstappen en Hamilton komen, waardoor Verstappen door het gras moest en pas als achtste terugkeerde op de baan." De gevolgen zijn inmiddels bekend, zeker na een aardig enthousiaste manoeuvre op Bottas in het stadiongedeelte. Normaliter valt er in het stadion niet of nauwelijks in te halen, maar bij Bild vindt men de actie van Verstappen allerminst vreemd. "Nogmaals pech voor Verstappen: bij een sterke inhaalactie op Bottas werd de rechterachterband kapot gesneden, moest hij naar de pits en lag hij vervolgens laatste", kan men de inhaalpoging juist waarderen.

Sky Sports: Frustrerend weekend, lof voor megastint op harde band

In Groot-Brittannië blikt men met een dubbel gevoel terug op het optreden van Verstappen. Enerzijds kwam de Red Bull-kopman absoluut niet voor P6 naar Mexico, anderzijds heeft hij er na de openingsfase nog wel het beste van gemaakt. "Verstappen herstelde zich van een nachtmerrie in de openingsfase door P6 te pakken achter zijn teamgenoot. Verstappen kwam in het begin niet alleen in aanraking met Hamilton, maar werd door een lekke band zelfs teruggeslagen tot de achterhoede van het veld."

Voor dat eerste incident kijkt men bij Sky Sport ook met een beschuldigende blik richting Vettel. Hij dreef Hamilton namelijk 'scarily' richting het gras, waardoor de Brit in de eerste bocht in het duel met Verstappen belandde. Na de 'race-defining puncture' in gevecht met Bottas, braken er eindelijk betere tijden aan voor de Nederlander. Vooral dankzij een sterk staaltje bandenmanagement. "Het was een ongelooflijk frustrerend weekend voor Verstappen, maar zijn inhaalrace - en vooral een megastint van 65 ronden [op de harde band] verdient lof."

L'Equipe: Verstappen bij vlagen nog steeds druistig

In Frankrijk ziet men de gang van zaken iets anders. De interpretatie wijkt vooral af van die van Bild. Waar de Duitsers het nog op domme pech gooiden, vindt L'Equipe dat Verstappen het teleurstellende weekend grotendeels aan zichzelf te wijten heeft. "Aan degenen die dachten dat Max Verstappen veel wijzer is geworden, heeft de Nederlander dit weekend laten zien dat het nog niet altijd het geval is. Hij staat daarmee nog altijd garant voor spektakel."

Dat gold vanzelfsprekend voor beide dagen, al schoot hij zichzelf op zaterdag vooral na de actie op de baan in de voet. "Zijn verklaringen in de persconferentie, over de gele vlag bij de Bottas-crash, hebben de stewards ertoe aangezet om alsnog om een onderzoek te openen." Op zondag vond men Verstappens inhaalrace richting P6 ook geregeld op het randje, bijvoorbeeld zijn inhaalactie op Kevin Magnussen. "Op de weg terug naar voren zat er, op z'n zachtst gezegd, een aantal gedurfde acties tussen. Verstappen zat zondag duidelijk gefrustreerd achter het stuur."

