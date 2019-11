Ferrari: "We hebben niet genoeg risico genomen in Mexico"

Ferrari koos in Mexico voor twee verschillende strategieën, maar die waren allebei vrij conservatief. Charles Leclerc werd tot een tweestopper verplicht toen hij tijdens zijn eerste pitstop van oude naar nieuwe mediums wisselde, aangezien coureurs meer dan één bandensoort moeten gebruiken in de race. Sebastian Vettel ging daarentegen heel lang door in zijn eerste stint, zodat hij de race kon uitrijden met een enkele pitstop. Het eindresultaat was slechts een paar seconden verschil tussen de mannen, die finishten op P2 en P4.

Mercedes besloot juist om Lewis Hamilton en Valtteri Bottas allebei maar één pitstop te laten maken, waarvan de strategie van de WK-leider het meest risicovol was. Na 26 van de 71 ronden tellende race schakelde Hamilton over van mediums naar de harde band, waarmee hij het tot het einde moest volhouden. Aanvankelijk leverde dat vragen op bij de Britse coureur, maar twijfel maakte plaats voor vastberadenheid zodra hij te horen kreeg dat Daniel Ricciardo met witte banden van meer dan veertig ronden oud nog zijn persoonlijk snelste ronde kon noteren.

De Brit kreeg de leiding in handen toen Bottas, Vettel en Leclerc alledrie hun pitstop hadden gemaakt. Het trio kwam in de slotfase weliswaar dichterbij, maar Hamilton was snel genoeg om een kleine voorsprong te behouden. Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto was het pas heel laat in de race duidelijk dat de eenstopper van Hamilton de beste strategie was. "Toen Charles stopte was het nog te vroeg om die gok te nemen. Dat zou voor ons te risicovol zijn geweest, vooral omdat hij aan kop ging. Niet alleen was dat een groot risico voor de bandendegradatie, maar ook voor alle slijtage. Dat is iets waar je met de data naar kunt kijken", laat hij weten.

Hij geeft toe dat Mercedes de juiste beslissing nam. "De gok die Mercedes nam was de juiste. Ze namen risico om te winnen en dat heeft hen geholpen. Zo is het helaas gelopen, misschien hadden wij ook meer risico moeten nemen. Na de resultaten zeg je daarop snel 'ja', maar het is lastig om te beoordelen."

Leclerc was na afloop van de race teleurgesteld dat hij zijn pole-position niet kon omzetten in een overwinning. Dat gebeurde hem al voor de vijfde keer dit seizoen. "Elke keer als je vooraan start, wil je gewoon winnen. De laatste twee keer dat ik als eerste startte, won ik ook niet. Ik ben daar niet blij mee. Het was nu erg duidelijk waarom, daar leren we weer van. We hielden allereerst rekening met Albon, maar daarna was het lastig om het beter te doen. Met de tweestopper was het lastig om achter de andere wagens te rijden en ze in te halen."

Binotto voegde er nog aan toe dat de levensduur van de banden op zondag als een verrassing kwam. "Na de vrijdag en zaterdag hadden we zeker niet verwacht dat de banden zo lang door konden gaan. Iedereen was denk ik verbaasd, zelfs degenen die vroeg in de race het risico namen een eenstopper te maken. Ik denk eigenlijk niet dat het ook echt hun intentie was."

Met medewerking van Scott Mitchell