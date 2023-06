Adrian Newey zit al tientallen jaren in de Formule 1 en werkte al met diverse wereldkampioenen. Bij Williams sloeg hij de handen ineen met Nigel Mansell en Alain Prost, terwijl hij in zijn tijd bij McLaren de krachten bundelde met Mika Hakkinen en Kimi Raikkonen - al werd laatstgenoemde pas F1-kampioen na zijn samenwerking met de Brit. Bij Red Bull Racing hielp hij Sebastian Vettel aan vier wereldtitels en op dit moment staat de teller van titelverdediger Max Verstappen op twee stuks. Het zijn op hun eigen manier allemaal sterke coureurs, die volgens Newey wel veel van elkaar verschillen.

"Nigel had onwijs veel zelfvertrouwen en kracht in zijn bovenlichaam. Dat was in die tijd, zonder stuurbekrachtiging en veel downforce, heel belangrijk. Hij was daarentegen ook nog eens een felle coureur op de baan", zegt Newey bij Sky Sports. Een jaar later werkte de ontwerper samen met Prost, die op dat moment drie titels had. "Alain was veel methodischer en erg welbespraakt. Testen was altijd frustrerend, hij pushte daar niet. Je wist dus nooit goed waar je stond, maar als hij wilde, zette hij aan."

De Britse ingenieur stapte in 1998 over naar het F1-team van McLaren in Woking en pakte meteen met Hakkinen de hoofdprijs. Een jaar later werd dit kunststukje herhaald. Zijn Finse landgenoot Raikkonen meldde zich in 2002 bij de legendarische formatie. De mannen uit Scandinavië staan erom bekend niet heel spraakzaam te zijn, kwam ook Newey achter. "Mika en Kimi waren erg verschillend. Ze zeiden niet veel, maar als ze wat zeiden moest je dat goed in je opnemen en goed interpreteren. Ze zeiden de dingen op verschillende manieren. Sebastian was weer een enorme denker. Met hem duurden de nabesprekingen altijd heel lang. Hij besteedde veel tijd aan alles doornemen."

Sinds 2016 is Verstappen een van zijn collega's. De Nederlander wordt gezien als een van de grootste F1-talenten, al moest hij volgens Newey wel het een en ander leren. "Max zit meer in het midden", gaat hij verder. "Het zijn verschillende gasten, maar allemaal fenomenaal op hun eigen manier." Op de vraag of Verstappen de perfecte coureur is, antwoordt Newey: "Ik vind van wel. Zijn controle over de auto is heel goed. Hij heeft een natuurlijke aanleg. In het begin maakte hij, doordat hij zo hard pushte, fouten. Nu rijdt hij soepeltjes en op de limiet van de auto, dit alles doet 'ie heel bedachtzaam."