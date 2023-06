Bij de onthulling van de MCL60 liet teambaas Andrea Stella al weten dat het team 'realistisch' het Formule 1-seizoen 2023 inging, vanwege het tegenvallende ontwerp dat van de band was gerold. Ondertussen leidde de Italiaan de reorganisatie van de technische divisie, waarbij James Key het veld moest ruimen en David Sanchez bij Ferrari en Rob Marshall bij Red Bull werden weggeplukt.

De grote upgrade die in Azerbeidzjan kwam maakte de auto zoals McLaren eigenlijk het jaar wilde beginnen. Sindsdien doet het F1-team er alles aan om de ontwikkelingssnelheid van de concurrentie bij te houden. In Barcelona kwam F1 voor het eerst sinds tijden weer op een permanent circuit. Stella zegt dat het Britse team daar meer geleerd heeft over het wisselende gedrag van de MCL60. Dit kwam nadat Lando Norris zich als derde kwalificeerde, maar mede door schade in de eerste ronde als zeventiende finishte. Oscar Piastri startte als negende, en werd slechts dertiende.

"Het leverde ons informatie op over het tegenovergestelde gedrag van wat in de kwalificatie gebeurde ten opzichte van wat er in de race gebeurde", zegt Stella over de verder relatief saaie Spaanse Grand Prix. "We hoeven niet alleen naar de aerodynamische kant te kijken, want we weten dat we daar nog een stap mee moeten maken. Het is ook duidelijk dat we onze banden beter moeten laten werken in de race. Dat wisten we ergens ook al, maar afgelopen weekend waren het twee uitersten: we waren in de kwalificatie competitief zonder problemen met het opwarmen van de banden, terwijl sommigen daar wel problemen mee hadden. In de race was er een gebrek aan tempo, terwijl bijvoorbeeld Mercedes ook zeer goed met de banden omging. Dat is de belangrijkste conclusie."

Hoge bandenslijtage, laag tempo

McLaren worstelde tot nu toe in warme omstandigheden, maar door de koele kwalificatie in Spanje en de vroege uitschakelingen van Charles Leclerc, Sergio Perez en George Russell, kon het team over een enkele ronde de verwachtingen overtreffen. In de race lag de baantemperatuur echter twintig graden hoger. "De omstandigheden in de kwalificatie waren anders en pasten goed bij onze auto. Daarnaast presteerden sommige concurrenten niet goed. Het was niet echt representatief voor de pikorde. Door de warmere omstandigheden, zonder het voordeel van nieuwe banden, hadden we niet genoeg snelheid. Tegelijkertijd sleet het rubber hard, wat wel eens de tegenhanger kan zijn van het feit dat de auto goed overweg kan met nieuwe banden. Dit moet verbeterd worden als we in de race willen blijven tijdens hogere temperaturen."