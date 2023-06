Mercedes kwam in Monaco met een hoop nieuwe onderdelen, maar kon deze pas in Spanje echt goed aan de tand voelen. Het Duitse merk had meteen succes met een dubbel podium in Barcelona. Lewis Hamilton eindigde als tweede, maar kwam wel 24 seconden achter racewinnaar Max Verstappen over de finish. Desondanks was de W14 de tweede sterkste auto van het weekend, op een baan waar veel downforce nodig is. Dit geeft Mercedes een solide basis om op verder te bouwen. Met de tweede en derde plek is het team ook aan Aston Martin voorbij in het constructeurskampioenschap. Andrew Shovlin, trackside engineering director, denkt echter dat de Grand Prix van Canada lastiger wordt voor de Zilverpijlen. Het Circuit Gilles Villeneuve is qua downforce het tegenovergestelde van Barcelona.

"Het feit is dat de nieuwe updates goed werken op hogesnelheidsbanen zoals Barcelona", zegt hij in een terugblik op het Spaanse Grand Prix-weekend. "We zijn vooralsnog beter op snelle circuits. We eindigden met een keurige balans en goed racetempo. Montreal is een heel andere baan. Daar zijn meer langzame bochten en vol gas rechte stukken. Daar wordt het uitdagender. We denken in ieder geval niet dat we Red Bull daar op de hielen zullen zitten. We zijn ons ervan bewust dat Canada een grotere uitdaging wordt dan de zondag in Spanje."

Shovlin verwacht zelfs dat Mercedes weer in de klauwen valt van onder meer Aston Martin en Ferrari. Daarnaast gelooft de Brit dat ook Alpine zich met het gevecht gaat bemoeien, gezien het podium van Esteban Ocon in Monaco. "We denken dat het meer in lijn ligt van sommige eerdere races, waar we in de groep van Ferrari en Aston Martin zaten. Nu lijkt Alpine er zich ook bij te voegen", legt hij uit. "Toch blijft het racen daar [in Canada] schitterend. Het wordt leuk en we gaan vechten voor elk kleine stukje performance. Gezien de huidige prestaties zit er tussen P2 en P10 maar een paar tienden."