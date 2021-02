Analyse: Aston Martin als ideale vervolgstap in F1 voor Vettel?

De tijd van Vettel bij Ferrari, zes seizoenen in totaal, is een periode met twee gezichten gebleken. Met veertien overwinningen kun je niet spreken van een slechte periode, maar het mislopen van de wereldtitel in 2018 en het povere seizoen 2020 zijn blijven hangen. Het vormt een smetje op het blazoen of misschien wel iets meer dan dat. Dat blazoen kan bij Aston Martin weer worden opgepoetst. Normaal gesproken zou het verlaten van Ferrari per definitie een stap achteruit betekenen, op Mercedes en Red Bull na, maar anno 2021 ligt dat iets anders.

Na een merkwaardig seizoen waarin Ferrari slechts het zesde (!) team in de eindrangschikking bleek, is deze transfer op het eerste oog juist een goede move. Zeker als je de regels van deze winter onder de loep neemt. Teams mogen los van de aerodynamica maar een beperkt aantal vernieuwingen doorvoeren, waarvoor ze twee beschikbare tokens moeten inzetten. Maar Aston Martin kan, net als vorig jaar, rekenen op tweedehands spullen van Mercedes. Voor de opwaardering daarvan zijn geen tokens nodig. Of zoals in het F1-reglement staat geschreven: "Een klantenteam dat vorig seizoen 2019-onderdelen heeft gebruikt en die voor het seizoen 2021 wil opwaarderen naar 2020-onderdelen mag dit zonder verlies van tokens doen." Dit trouwens tot woede van andere teams. Qua ontwikkeling ziet het er dus niet slecht uit voor Vettel, zeker als niet als je bedenkt dat de W11 van Mercedes een ijzersterk strijdwapen was.

Ook de situatie binnen het team zal een vooruitgang betekenen. Als er één topsporter is die het vertrouwen van zijn team nodig heeft, dan is het Sebastian Vettel wel. Toen Charles Leclerc in 2019 naar Ferrari kwam en de coureur uit Heppenheim niet meer de grote man was, gingen de resultaten hard achteruit. In 2020 was voor het seizoen al duidelijk dat Vettel weg zou gaan. Het heeft geleid tot een dramatische jaargang. Natuurlijk was dat niet honderd procent de schuld van Ferrari. De Duitser zat in een vormcrisis en de motivatie was misschien ook niet meer op het toppunt nadat hem begin 2020 de deur werd gewezen. Maar het (gebrek aan) vertrouwen is ontegenzeggelijk van belang geweest. Zo is bij het ontwikkelen van de auto simpelweg meer naar de wensen van Leclerc geluisterd. De focus lag niet meer primair op Vettel, dat tast het vertrouwen aan en zo kom je in een vicieuze cirkel waar je niet meer uitkomt. Volgend jaar is Lance Stroll de teamgenoot van Vettel. De Canadees heeft een prima 2020 achter de rug met zelfs een pole-position in Turkije. Daarnaast is hij de zoon van de teameigenaar, dus een tweederangs coureur zal hij niet snel worden. Maar een Vettel in topvorm moet Stroll in principe wel verslaan en qua feedback ligt de Duitser ook nog wel even voor. Dit zorgt ervoor dat hij zowel op als naast de baan weer van groter belang wordt, wellicht zelfs als teamleider.

De bagage die Vettel meeneemt naar Aston Martin is immers enorm. Winnen in een Toro Rosso, vier keer wereldkampioen worden met Red Bull en zeges pakken in Ferrari’s die qua pure snelheid niet altijd op het niveau van Mercedes waren. Ook is hij technisch van meerwaarde. Dat is iets waar Aston Martin veel aan kan hebben, zeker met het nieuwe technische reglement van 2022 op komst. Ook voor Vettel is dit dé kans om zijn carrière een glanzend einde te geven. De druk is bij Aston Martin minder groot dan bij Ferrari, het moeten is weer ingeruild voor mogen. Niemand verlangt een wereldtitel, één overwinning zal al reden zijn voor feest - zoals ook met Sergio Perez in de Sakhir GP bleek. Maar stiekem is de blik al wel iets verder naar voren gericht, Aston Martin moet met de ervaring van Vettel en de financiële impulsen van Stroll een team in transitie worden. Zo dacht niemand in 2009 dat Red Bull, ook een team in opbouw, een jaar later al kampioen kon worden. Echt vergelijkbaar is de situatie met Aston Martin niet, maar met de nieuwe regels van 2022 is er in theorie wel een hoop mogelijk. Het is daarbij een win-win-situatie: Vettel krijgt een platform met meer vertrouwen dan bij Ferrari, terwijl zijn input van groot belang is voor het ambitieuze team uit Silverstone.

Het is tot slot ook belangrijk om niet te vergeten hoe groot Sebastian Vettel als coureur is, hetgeen marketingtechnisch van groot belang is voor het noodlijdende Aston Martin. Slechts drie coureurs uit de historie van de sport hebben meer successen geboekt dan de Duitser. Met Lewis Hamilton die nu op de top van de Olympus staat verbleekt het misschien wat, maar vier keer wereldkampioen worden op jonge leeftijd is en blijft een unieke prestatie. De afgelopen jaren waren niet goed, maar als Vettel het vertrouwen kan terugvinden dan lonkt in ieder geval een waardig afscheid van zijn carrière in de koningsklasse. De transfer naar Aston Marton moet met andere woorden een passend slotstuk van een bewogen carrière inluiden.