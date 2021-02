Tech: Wat AlphaTauri wel en niet heeft prijsgegeven over de AT02

McLaren beet de spits af met de lancering van de MCL35M op maandag, gevolgd door een shakedown op het circuit van Silverstone. AlphaTauri volgde door de nieuwe kleuren te tonen op de auto van vorig jaar, maar toonde ook enkele foto's van de nieuwe bolide voor 2021.

Het eerste aspect dat opvalt is dat het team uit Faenza de twee toegestane development tokens voor 2021 heeft gespendeerd aan de voorkant van de nieuwe auto. Het team introduceert een nieuwe neus en voorwielophanging om hopelijk betere aerodynamische en mechanische prestaties te vinden. Samen met die aanpassingen zijn er ook nieuwe stuurcomponenten, die worden geleverd door Red Bull Technologies, zoals toegestaan in de reglementen.

AlphaTauri AT01/AT02 vergelijking Photo by: AlphaTauri

Maar met de gepubliceerde studiofoto's wil AlphaTauri sommige geheimen van de AT02 duidelijk nog wel even bewaren. Op het eerste oog zijn de verschillen met 2020 immers subtiel, zoals vaak het geval is met studiofoto's die door teams worden vrijgegeven. Men heeft de touwtjes strak in handen en maakt daar gretig gebruik van. Maar als we wat dieper graven zien we toch al wel meer en meer verschillen, meer dan dat het team heeft gecommuniceerd in ieder geval. Laten we beginnen met de vloer, een van de interessantste nieuwigheden.

AlphaTauri AT01/AT02 vergelijking Photo by: AlphaTauri

Volgens de aangepaste reglementen voor 2021 moeten teams een grote hoek uit de achterkant van de vloer snijden. De mogelijkheden zijn door de regels beperkt, maar er is nog altijd ruimte voor creativiteit. Van boven bekeken heeft de uitsnijding op de AT02 een Z-vorm (foto boven, groen) met een inkeping van zo'n 200mm. Van de zijkant bekeken maakt die inkeping deel uit van een verhoging en een vin die naar buiten is afgebogen. Die drie elementen moeten ervoor zorgen dat een deel van de verloren downforce wordt teruggewonnen. Het team voegde ook een verhoging toe voor de achterband met een ander flapje. Dat moeten de turbulente lucht over de achterbanden beïnvloeden, die luchtstroom kan de prestaties van de diffuser namelijk verstoren.

AlphaTauri AT01/AT02 vergelijking Photo by: AlphaTauri

De ruimte voor de sidepods is ook verfijnd met de stilaan typische horizontale vinnen op de deflector (foto boven, blauwe pijl). De voorste deflector is ook naar voren gehaald en heeft een rechte hoek gekregen op de verbinding met het bargeboard. De achterste deflector is losgemaakt van de sidepod, terwijl het element vorig jaar met een brug was verbonden (rode pijl). Die veranderingen hebben een impact op de manier waarop de turbulentie van de voorbanden wordt aangepakt. De gele zones op beide wagens geven aan hoe hard het team en Honda hebben gewerkt om de koeling van de motor beter te verpakken, wat ook voordelig is voor de aerodynamica.

AlphaTauri AT02 Photo by: AlphaTauri

AlphaTauri had de kans om ook achteraan de ophanging en de versnellingsbak bij te werken (door die van Red Bull over te nemen) zonder development tokens te spenderen, maar heeft klaarblijkelijk besloten om de componenten van 2020 te gebruiken. Zoals we op bovenstaande foto kunnen zien heeft het team wel de verpakking van de koeling bijgewerkt. De diffuser en vleugelpillaren werden ook overgeheveld van de wagen van 2020. De verticale vinnen van de diffuser zijn wel met 50mm kleiner gemaakt, geheel volgens de nieuwe reglementen voor 2021.

AlphaTauri AT02 voorvleugel Photo by: AlphaTauri

Vooraan de wagen zijn er enkele nieuwigheden op de voorvleugel, waaronder een nieuwe voetplaat aan de binnenkant (rode pijl) en een hertekende voetplaat aan de buitenkant (blauwe pijl). In het algemeen heeft het team rond technisch directeur Jody Egginton ook de flappen hertekend. De voorste brake duct (groene pijl) lijkt dezelfde als die van vorig jaar, al kan dat nog veranderen tijdens de wintertests.