Dakar-nieuws en analyses

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Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally



Dakar



DAKR Dakar 20 d



Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally





Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027



Dakar



DAKR Dakar 3 m



Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027





De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk



Uitgelicht



Algemeen



Uitgelicht



Misc Algemeen 4 m



De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk





Nieuw museum moet van Le Mans dé hoofdstad van de autosport maken



WEC



WEC WEC 4 m



Nieuw museum moet van Le Mans dé hoofdstad van de autosport maken





Dakar presenteert route 2027: Langste editie in Saudi-Arabië en meer zand



Dakar



DAKR Dakar 5 m



Dakar presenteert route 2027: Langste editie in Saudi-Arabië en meer zand





Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet



Dakar



DAKR Dakar 8 m



Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet





Loeb wijst banden aan als zwakke schakel na vierde plek in Dakar



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Loeb wijst banden aan als zwakke schakel na vierde plek in Dakar





Puck Klaassen na top-vijf en etappezeges in Dakar: "Nooit verwacht"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Puck Klaassen na top-vijf en etappezeges in Dakar: "Nooit verwacht"





Achter de schermen in Dakar: Veel openheid en een lekke band in de woestijn



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Achter de schermen in Dakar: Veel openheid en een lekke band in de woestijn





Van den Brink ondanks pech tevreden met podium: “Geluk niet aan onze zijde”



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Van den Brink ondanks pech tevreden met podium: “Geluk niet aan onze zijde”





Nani Roma: Dakar 2026 op Formule 1-niveau na close gevecht om zege



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Nani Roma: Dakar 2026 op Formule 1-niveau na close gevecht om zege





Coronels genieten van Dakar: "Maar slechte zaak dat ze deze kant op gaan"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Coronels genieten van Dakar: "Maar slechte zaak dat ze deze kant op gaan"

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Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



12 u



Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

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Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



10 u



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

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Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



9 u



Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"

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Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



8 u



Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen

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De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 u



De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS





De mooiste foto's van de dertiende etappe van Dakar 2026



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



De mooiste foto's van de dertiende etappe van Dakar 2026





Dakar 2026: Hoe hebben de Nederlanders gepresteerd in Saudi-Arabië?



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoe hebben de Nederlanders gepresteerd in Saudi-Arabië?





Dakar 2026: De eindstand bij de motoren, auto's en trucks



Dakar



DAKR Dakar 9 m



Dakar 2026: De eindstand bij de motoren, auto's en trucks





Nederlandse dubbelzege in laatste Dakar-etappe met primeur Kay Huzink



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Nederlandse dubbelzege in laatste Dakar-etappe met primeur Kay Huzink





Al-Attiyah trekt zesde Dakar-zege over de streep, Ekström pakt etappe 13



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Al-Attiyah trekt zesde Dakar-zege over de streep, Ekström pakt etappe 13





Benavides na sensationele Dakar-zege: "Pas voorbij na laatste kilometer"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Benavides na sensationele Dakar-zege: "Pas voorbij na laatste kilometer"





Sensatie bij motoren: Benavides pakt Dakar-zege met 2 seconden verschil



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Sensatie bij motoren: Benavides pakt Dakar-zege met 2 seconden verschil





Coronel-broers genieten van lastige etappe: "Meestal is het einde soft"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Coronel-broers genieten van lastige etappe: "Meestal is het einde soft"





Roma in tranen: "Geloof niet in wonderen, maar een wonder dat ik hier sta"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Roma in tranen: "Geloof niet in wonderen, maar een wonder dat ik hier sta"





De mooiste foto's van de twaalfde etappe van Dakar 2026



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



De mooiste foto's van de twaalfde etappe van Dakar 2026





Van den Brink heeft wonder nodig: "Dakar kun je niet voorspellen"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Van den Brink heeft wonder nodig: "Dakar kun je niet voorspellen"





Van den Brink maakt terrein goed met vierde etappezege in Dakar 2026



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Van den Brink maakt terrein goed met vierde etappezege in Dakar 2026

Nieuwste videos





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar



01:39



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Dakar



01:37



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's



Dakar



01:39



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's





Zesde eindzege Dakar binnen handbereik voor Al-Attiyah na recordzege



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Zesde eindzege Dakar binnen handbereik voor Al-Attiyah na recordzege





Brabec zet reuzenstap naar derde Dakar-zege in twaalfde etappe



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Brabec zet reuzenstap naar derde Dakar-zege in twaalfde etappe





Nederlanders in Dakar: Spierings grijpt net naast hattrick in etappe 11



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Nederlanders in Dakar: Spierings grijpt net naast hattrick in etappe 11





"Ze overdrijven": Hoe strijd om Dakar-zege bij motoren veranderd is



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



"Ze overdrijven": Hoe strijd om Dakar-zege bij motoren veranderd is





De mooiste foto's van de elfde etappe van Dakar 2026



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



De mooiste foto's van de elfde etappe van Dakar 2026





Van den Brink ziet kansen op Dakar-zege opnieuw slinken in elfde etappe



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Van den Brink ziet kansen op Dakar-zege opnieuw slinken in elfde etappe





Geen Duster-kopie: zo ontstond het design van de Dacia Sandrider



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Geen Duster-kopie: zo ontstond het design van de Dacia Sandrider





Ford domineert elfde etappe, Al-Attiyah ziet concurrent wegvallen



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Ford domineert elfde etappe, Al-Attiyah ziet concurrent wegvallen





Zinderende ontknoping nadert bij motoren: Benavides herovert Dakar-leiding



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Zinderende ontknoping nadert bij motoren: Benavides herovert Dakar-leiding





Spierings bouwt Dakar-project uit: van eigen deelname tot fly & drive-pakketten



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Spierings bouwt Dakar-project uit: van eigen deelname tot fly & drive-pakketten





De mooiste foto's van de tiende etappe van Dakar 2026



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



De mooiste foto's van de tiende etappe van Dakar 2026





Spierings zorgt voor derde Nederlandse zege op rij in Challenger



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Spierings zorgt voor derde Nederlandse zege op rij in Challenger

Nieuwste videos





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar



01:39



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Dakar



01:37



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's



Dakar



01:39



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's





Van den Brink verliest leiding op verjaardag: "Alles kwam vandaag samen"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Van den Brink verliest leiding op verjaardag: "Alles kwam vandaag samen"





Van den Brink krijgt dreun in tiende Dakar-etappe, Loprais wint



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Van den Brink krijgt dreun in tiende Dakar-etappe, Loprais wint





Botbreuken stoppen Sanders niet: "Ouders hebben geen opgever opgevoed"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Botbreuken stoppen Sanders niet: "Ouders hebben geen opgever opgevoed"





David verslaat Goliath: Serradori brengt Century zege in tiende etappe



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



David verslaat Goliath: Serradori brengt Century zege in tiende etappe





Dakar-klassement motoren overhoop: Van Beveren wint, Sanders crasht



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Dakar-klassement motoren overhoop: Van Beveren wint, Sanders crasht





De mooiste foto's van de negende etappe van Dakar 2026



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



De mooiste foto's van de negende etappe van Dakar 2026





Weer Nederlands succes: Spierings bereikt doel en pakt etappezege



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Weer Nederlands succes: Spierings bereikt doel en pakt etappezege





Loprais wint bij de trucks, Van den Brink houdt stand als klassementsleider



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Loprais wint bij de trucks, Van den Brink houdt stand als klassementsleider





Dakar: Schareina doet goede zaken met winst in etappe 9



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Dakar: Schareina doet goede zaken met winst in etappe 9





Poolse landdag in Dakar: Eryk Goczal wint negende etappe



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Poolse landdag in Dakar: Eryk Goczal wint negende etappe





De mooiste foto's van de achtste etappe van de Dakar Rally 2026



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



De mooiste foto's van de achtste etappe van de Dakar Rally 2026





Nederlands succes in Dakar: Klaassen grijpt tweede zege, Spierings derde



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Nederlands succes in Dakar: Klaassen grijpt tweede zege, Spierings derde

Nieuwste videos





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar



01:39



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Dakar



01:37



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's



Dakar



01:39



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's





Klaassen zet Dakar-winst nog niet uit haar hoofd: "Het ultieme doel"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Klaassen zet Dakar-winst nog niet uit haar hoofd: "Het ultieme doel"





Van den Brink doet uitstekende zaken met zege in achtste Dakar-etappe



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Van den Brink doet uitstekende zaken met zege in achtste Dakar-etappe





Lategan grijpt weer mis: Variawa steelt zege in achtste Dakar-etappe



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Lategan grijpt weer mis: Variawa steelt zege in achtste Dakar-etappe





Benavides grijpt macht bij motoren met tweede etappezege op rij



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Benavides grijpt macht bij motoren met tweede etappezege op rij





Canet over goede vriend Veijer: "Hij gaat zeker vechten voor Moto2-titel"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Canet over goede vriend Veijer: "Hij gaat zeker vechten voor Moto2-titel"





De mooiste foto's van de zevende etappe van de Dakar Rally 2026



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



De mooiste foto's van de zevende etappe van de Dakar Rally 2026





Misrekening kost Coronel-broers onnodig tijd in zevende Dakar-etappe



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Misrekening kost Coronel-broers onnodig tijd in zevende Dakar-etappe





Benavides-broers leveren historische prestatie in zevende etappe Dakar



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Benavides-broers leveren historische prestatie in zevende etappe Dakar





Van den Brink blijft leider ondanks tikje in zevende etappe Dakar



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Van den Brink blijft leider ondanks tikje in zevende etappe Dakar





Discussie in Dakar: lossen tijdsbonussen het jojo-effect op?



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Discussie in Dakar: lossen tijdsbonussen het jojo-effect op?





Botte pech houdt Lategan van tweede etappezege: "Pas één goede dag gehad"



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Botte pech houdt Lategan van tweede etappezege: "Pas één goede dag gehad"





Ekström profiteert van laat tijdverlies Lategan en wint zevende Dakar-etappe



Dakar



DAKR Dakar



Dakar



9 m



Ekström profiteert van laat tijdverlies Lategan en wint zevende Dakar-etappe

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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar



01:39



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Dakar



01:37



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren





Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's



Dakar



01:39



Dakar



Dakar



9 m



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's

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