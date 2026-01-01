Dakar-nieuws en analyses
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Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally
Dakar
DAKR Dakar 20 d
Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally
Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027
Dakar
DAKR Dakar 3 m
Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Misc Algemeen 4 m
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Nieuw museum moet van Le Mans dé hoofdstad van de autosport maken
WEC
WEC WEC 4 m
Nieuw museum moet van Le Mans dé hoofdstad van de autosport maken
Dakar presenteert route 2027: Langste editie in Saudi-Arabië en meer zand
Dakar
DAKR Dakar 5 m
Dakar presenteert route 2027: Langste editie in Saudi-Arabië en meer zand
Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet
Dakar
DAKR Dakar 8 m
Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet
Loeb wijst banden aan als zwakke schakel na vierde plek in Dakar
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Loeb wijst banden aan als zwakke schakel na vierde plek in Dakar
Puck Klaassen na top-vijf en etappezeges in Dakar: "Nooit verwacht"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Puck Klaassen na top-vijf en etappezeges in Dakar: "Nooit verwacht"
Achter de schermen in Dakar: Veel openheid en een lekke band in de woestijn
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Achter de schermen in Dakar: Veel openheid en een lekke band in de woestijn
Van den Brink ondanks pech tevreden met podium: “Geluk niet aan onze zijde”
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Van den Brink ondanks pech tevreden met podium: “Geluk niet aan onze zijde”
Nani Roma: Dakar 2026 op Formule 1-niveau na close gevecht om zege
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Nani Roma: Dakar 2026 op Formule 1-niveau na close gevecht om zege
Coronels genieten van Dakar: "Maar slechte zaak dat ze deze kant op gaan"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Coronels genieten van Dakar: "Maar slechte zaak dat ze deze kant op gaan"
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De mooiste foto's van de dertiende etappe van Dakar 2026
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
De mooiste foto's van de dertiende etappe van Dakar 2026
Dakar 2026: Hoe hebben de Nederlanders gepresteerd in Saudi-Arabië?
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
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Dakar 2026: Hoe hebben de Nederlanders gepresteerd in Saudi-Arabië?
Dakar 2026: De eindstand bij de motoren, auto's en trucks
Dakar
DAKR Dakar 9 m
Dakar 2026: De eindstand bij de motoren, auto's en trucks
Nederlandse dubbelzege in laatste Dakar-etappe met primeur Kay Huzink
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Nederlandse dubbelzege in laatste Dakar-etappe met primeur Kay Huzink
Al-Attiyah trekt zesde Dakar-zege over de streep, Ekström pakt etappe 13
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Al-Attiyah trekt zesde Dakar-zege over de streep, Ekström pakt etappe 13
Benavides na sensationele Dakar-zege: "Pas voorbij na laatste kilometer"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Benavides na sensationele Dakar-zege: "Pas voorbij na laatste kilometer"
Sensatie bij motoren: Benavides pakt Dakar-zege met 2 seconden verschil
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Sensatie bij motoren: Benavides pakt Dakar-zege met 2 seconden verschil
Coronel-broers genieten van lastige etappe: "Meestal is het einde soft"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Coronel-broers genieten van lastige etappe: "Meestal is het einde soft"
Roma in tranen: "Geloof niet in wonderen, maar een wonder dat ik hier sta"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Roma in tranen: "Geloof niet in wonderen, maar een wonder dat ik hier sta"
De mooiste foto's van de twaalfde etappe van Dakar 2026
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
De mooiste foto's van de twaalfde etappe van Dakar 2026
Van den Brink heeft wonder nodig: "Dakar kun je niet voorspellen"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Van den Brink heeft wonder nodig: "Dakar kun je niet voorspellen"
Van den Brink maakt terrein goed met vierde etappezege in Dakar 2026
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Van den Brink maakt terrein goed met vierde etappezege in Dakar 2026
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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's
Zesde eindzege Dakar binnen handbereik voor Al-Attiyah na recordzege
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Zesde eindzege Dakar binnen handbereik voor Al-Attiyah na recordzege
Brabec zet reuzenstap naar derde Dakar-zege in twaalfde etappe
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Brabec zet reuzenstap naar derde Dakar-zege in twaalfde etappe
Nederlanders in Dakar: Spierings grijpt net naast hattrick in etappe 11
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Nederlanders in Dakar: Spierings grijpt net naast hattrick in etappe 11
"Ze overdrijven": Hoe strijd om Dakar-zege bij motoren veranderd is
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
"Ze overdrijven": Hoe strijd om Dakar-zege bij motoren veranderd is
De mooiste foto's van de elfde etappe van Dakar 2026
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
De mooiste foto's van de elfde etappe van Dakar 2026
Van den Brink ziet kansen op Dakar-zege opnieuw slinken in elfde etappe
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Van den Brink ziet kansen op Dakar-zege opnieuw slinken in elfde etappe
Geen Duster-kopie: zo ontstond het design van de Dacia Sandrider
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Geen Duster-kopie: zo ontstond het design van de Dacia Sandrider
Ford domineert elfde etappe, Al-Attiyah ziet concurrent wegvallen
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Ford domineert elfde etappe, Al-Attiyah ziet concurrent wegvallen
Zinderende ontknoping nadert bij motoren: Benavides herovert Dakar-leiding
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Zinderende ontknoping nadert bij motoren: Benavides herovert Dakar-leiding
Spierings bouwt Dakar-project uit: van eigen deelname tot fly & drive-pakketten
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Spierings bouwt Dakar-project uit: van eigen deelname tot fly & drive-pakketten
De mooiste foto's van de tiende etappe van Dakar 2026
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
De mooiste foto's van de tiende etappe van Dakar 2026
Spierings zorgt voor derde Nederlandse zege op rij in Challenger
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Spierings zorgt voor derde Nederlandse zege op rij in Challenger
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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's
Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren
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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren
Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's
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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's
Van den Brink verliest leiding op verjaardag: "Alles kwam vandaag samen"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
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Van den Brink verliest leiding op verjaardag: "Alles kwam vandaag samen"
Van den Brink krijgt dreun in tiende Dakar-etappe, Loprais wint
Dakar
DAKR Dakar
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9 m
Van den Brink krijgt dreun in tiende Dakar-etappe, Loprais wint
Botbreuken stoppen Sanders niet: "Ouders hebben geen opgever opgevoed"
Dakar
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Botbreuken stoppen Sanders niet: "Ouders hebben geen opgever opgevoed"
David verslaat Goliath: Serradori brengt Century zege in tiende etappe
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
David verslaat Goliath: Serradori brengt Century zege in tiende etappe
Dakar-klassement motoren overhoop: Van Beveren wint, Sanders crasht
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Dakar-klassement motoren overhoop: Van Beveren wint, Sanders crasht
De mooiste foto's van de negende etappe van Dakar 2026
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
De mooiste foto's van de negende etappe van Dakar 2026
Weer Nederlands succes: Spierings bereikt doel en pakt etappezege
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Weer Nederlands succes: Spierings bereikt doel en pakt etappezege
Loprais wint bij de trucks, Van den Brink houdt stand als klassementsleider
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
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Loprais wint bij de trucks, Van den Brink houdt stand als klassementsleider
Dakar: Schareina doet goede zaken met winst in etappe 9
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Dakar: Schareina doet goede zaken met winst in etappe 9
Poolse landdag in Dakar: Eryk Goczal wint negende etappe
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Poolse landdag in Dakar: Eryk Goczal wint negende etappe
De mooiste foto's van de achtste etappe van de Dakar Rally 2026
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
De mooiste foto's van de achtste etappe van de Dakar Rally 2026
Nederlands succes in Dakar: Klaassen grijpt tweede zege, Spierings derde
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Nederlands succes in Dakar: Klaassen grijpt tweede zege, Spierings derde
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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's
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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren
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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's
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Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's
Klaassen zet Dakar-winst nog niet uit haar hoofd: "Het ultieme doel"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Klaassen zet Dakar-winst nog niet uit haar hoofd: "Het ultieme doel"
Van den Brink doet uitstekende zaken met zege in achtste Dakar-etappe
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Van den Brink doet uitstekende zaken met zege in achtste Dakar-etappe
Lategan grijpt weer mis: Variawa steelt zege in achtste Dakar-etappe
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Lategan grijpt weer mis: Variawa steelt zege in achtste Dakar-etappe
Benavides grijpt macht bij motoren met tweede etappezege op rij
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Benavides grijpt macht bij motoren met tweede etappezege op rij
Canet over goede vriend Veijer: "Hij gaat zeker vechten voor Moto2-titel"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Canet over goede vriend Veijer: "Hij gaat zeker vechten voor Moto2-titel"
De mooiste foto's van de zevende etappe van de Dakar Rally 2026
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
De mooiste foto's van de zevende etappe van de Dakar Rally 2026
Misrekening kost Coronel-broers onnodig tijd in zevende Dakar-etappe
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
9 m
Misrekening kost Coronel-broers onnodig tijd in zevende Dakar-etappe
Benavides-broers leveren historische prestatie in zevende etappe Dakar
Dakar
DAKR Dakar
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9 m
Benavides-broers leveren historische prestatie in zevende etappe Dakar
Van den Brink blijft leider ondanks tikje in zevende etappe Dakar
Dakar
DAKR Dakar
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Van den Brink blijft leider ondanks tikje in zevende etappe Dakar
Discussie in Dakar: lossen tijdsbonussen het jojo-effect op?
Dakar
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Dakar
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Discussie in Dakar: lossen tijdsbonussen het jojo-effect op?
Botte pech houdt Lategan van tweede etappezege: "Pas één goede dag gehad"
Dakar
DAKR Dakar
Dakar
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Botte pech houdt Lategan van tweede etappezege: "Pas één goede dag gehad"
Ekström profiteert van laat tijdverlies Lategan en wint zevende Dakar-etappe
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Ekström profiteert van laat tijdverlies Lategan en wint zevende Dakar-etappe
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