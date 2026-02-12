Overslaan naar hoofdinhoud

Dakar

Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet

Dacia keert in 2027 niet terug om de titel te verdedigen tijdens de Dakar Rally. Na afloop van het huidige World Rally-Raid Championship vertrekt de Roemeense fabrikant uit het kampioenschap.

Bjorn Smit Pol Hermoso
Bewerkt:
#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb, Edouard Boulanger, #223 The Dacia Sandriders Dacia: Lucas Moraes, Dennis Zenz, #212 The Dacia Sandriders Dacia: Cristina Gutierrez, Pablo Moreno Huete, #299 The Dacia Sandriders Dacia: Nasser Al-Attiyah, Fabian Lurquin

Foto door: Dacia

Nog geen vier weken geleden schreef Nasser Al-Attiyah geschiedenis door in Yanbu de eerste eindzege van Dacia in de Dakar Rally veilig te stellen. Inmiddels is duidelijk dat het daar ook bij blijft: in gesprek met Motorsport.com heeft Dacia bevestigd dat het project met de Sandrider aan het einde van het World Rally-Raid Championship van 2026 ten einde komt.

Meer Dakar-nieuws:

Dit houdt in dat de Dacia Sandrider dit jaar nog te bewonderen is tijdens wedstrijden in Portugal, Argentinië, Marokko en Abu Dhabi, de vier resterende ronden van het wereldkampioenschap rally-raid. Daarna wordt het project helemaal stopgezet en dus verschijnt de Roemeense fabrikant niet aan de start van Dakar 2027, de eerste wedstrijd van het nieuwe W2RC-seizoen.

Dacia debuteerde in 2025 in de Dakar Rally met de gloednieuwe Sandrider, die de fabrikant in samenwerking met het gerenommeerde Prodrive bouwde. Al-Attiyah won destijds één etappe op weg naar de vierde plaats in het eindklassement. In de W2RC tekende de Qatari voor het beste resultaat van Dacia door het seizoen als tweede af te sluiten, om vervolgens met twee etappezeges de Dakar van 2026 te winnen.

Hoewel Dacia pas voor de tweede keer aan de start stond van Dakar, was de eindzege dit jaar dus voor de fabrikant. Met dit succes werden de eigen verwachtingen overtroffen: voorafgaand aan het avontuur formuleerde Dacia het doel om binnen drie jaar met de eindzege aan de haal te gaan. Dat is dus binnen twee jaar al gelukt.

Na twee jaar en één Dakar-zege komt het project met de Dacia Sandrider alweer ten einde.

Na twee jaar en één Dakar-zege komt het project met de Dacia Sandrider alweer ten einde.

Foto door: Red Bull Content Pool

Wel blijft het daar dus bij wat betreft Dakar-deelnames van Dacia, al is het merk wel van plan om het huidige World Rally-Raid Championship af te maken. In de resterende vier evenementen worden telkens drie auto's ingezet. Met vier sterke coureurs – naast Al-Attiyah zijn dat WRC-legende Sébastien Loeb, regerend W2RC-kampioen Lucas Moraes en Cristina Gutiérrez – betekent dit dat er gerouleerd gaat worden. Dacia bepaalt voorafgaand aan de evenementen wie in actie komt en wie moet toekijken.

Met dit roulatiesysteem hoopt Dacia een gooi te doen naar de wereldtitels in de W2RC. Bij de constructeurs moet dat zeker tot de mogelijkheden behoren met de sterke line-up, maar het rouleren van coureurs kan het behalen van de titel bij de coureurs bemoeilijken. In principe moeten alle Dacia-coureurs namelijk een evenement laten schieten.

Bjorn Smit

