Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027

Toyota’s Gazoo Racing-divisie heeft plannen aangekondigd om in de Dakar Rally van 2027 een prototype op waterstof in te zetten.

De auto, gedoopt tot DKR GR FC Hilux, integreert brandstofceltechnologie in de pick-up die de maatstaf is geworden in het World Rally-Raid Championship.

Hij zal worden ingeschreven in de categorie Dakar Future Mission 1000, die is voorbehouden aan experimentele voertuigen en nieuwe technologieën. Toyota blijft met de reguliere, door benzine aangedreven DKR Hilux, het model waarop de brandstofcelversie is gebaseerd, uitkomen in de Ultimate-klasse van de Dakar.

De Japanse fabrikant zei dat het in België al is begonnen met het testen van de aandrijflijn van het fuel cell electric vehicle (FCEV). Een volledig testprogramma volgt in de “komende maanden” zodra de bouw van de auto is voltooid.

Het hoopt dat de lessen die het zal leren in ’s werelds zwaarste cross-countryrally zullen “bijdragen aan de bredere toepassing van brandstofceltechnologie in personenauto’s, trucks, bussen, treinen, maritieme toepassingen, raceauto’s en stationaire stroomgeneratoren.”

Toyota is al lange tijd een pionier op het gebied van waterstofaandrijving, een inspanning die wordt aangevoerd door voorzitter Akio Toyoda.

Toyota GR Yaris H2 Photo by: JEP / Motorsport Images

Het begon in 2021 voor het eerst met het gebruik van waterstoftechnologie in de autosport, toen Rookie Racing in de Japanse Super Taikyu-serie een Corolla H2 met waterstofmotor inzette. De auto werd in 2023 verder geüpgraded, waarbij vloeibare waterstof waterstofgas als brandstof verving.

Toyota heeft ook meerdere demonstratieruns voltooid met de GR Yaris H2 in het World Rally Championship, terwijl Kazuki Nakajima aan de vooravond van de 24 uur van Le Mans van dit jaar op het Circuit de la Sarthe enkele ronden achter het stuur van de TR LH2 Racing Prototype reed.

Hoewel die drie voertuigen verbrandingsmotoren gebruiken die op waterstof lopen, markeert de DKR GR FC Hilux echter de eerste keer dat Toyota brandstofceltechnologie in de autosport heeft toegepast.

In plaats van waterstof in een verbrandingskamer te verbranden, combineert de brandstofcel waterstof met zuurstof om elektriciteit op te wekken, die vervolgens een elektromotor aandrijft.

Daardoor stoot de DKR GR FC Hilux geen koolstofdioxide uit via de uitlaat, met water als enige directe emissie.

De Dakar Rally van 2027 staat gepland van 1-15 januari 2027 in Saudi-Arabië.