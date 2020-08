WSBK Aragon: Rea pakt twee zeges op zondag

In race twee maakte Redding de beste start, maar Rea wurmde zich al snel langs de leider in de eerste bocht en bouwde een kleine kloof uit. Michael van der Mark ging ook aan Redding voorbij en de Ducati-rijder moest na een foutje ook Alvaro Bautista op de Honda voorbijlaten.

Chaz Davies baande zich een weg naar voren door Redding, Bautista en Van der Mark allemaal in te halen. In de vierde ronde zette hij de jacht in op leider Rea. Met zes ronden te gaan pakte Davies even de leiding over toen Rea zich verremde op de Kawasaki. Rea kwam echter meteen weer langs de Ducati en wist Davies af te houden voor de overwinning. Daarmee pakte Rea een voorsprong van tien punten in de stand op Redding.

Redding kwam als vierde over de streep, na Alvaro Bautista die Honda een eerste podium bezorgde met de nieuwe Fireblade. Michael Ruben Rinaldi pakte de vijfde plek ten koste van Van der Mark, die het gedurende de race steeds lastiger begon te krijgen. Leon Haslam was zevende voor Toprak Razgatlioglu, Alex Lowes, Garret Gerloff en Xavi Fores. Loris Baz crashte uit de race met de Yamaha van Ten Kate.

Aragon World Superbike: Race 2 :

Rea had eerder op zondag ook al de zege op zak gestoken in de Superpole race. De Noord-Ier won dit jaar al alle Superpole-races en was ook dit keer sneller dan Redding. Van der Mark pakte een verdienstelijke derde plek. De wedstrijd werd ontsierd door een zware val voor Leandro Mercado, die contact maakte met Tom Sykes. Mercado moest worden afgevoerd en moest de laatste race missen door last aan de enkel en de rug.

Op zaterdag was de eerste race een prooi voor Scott Redding. Chaz Davies bezorgde Ducati een 1-2 zege. Rea was met een derde plek heel even de WK-leiding kwijt, maar zette dat op zondag dus ruimschoots recht. In de openingsrace was Michael van der Mark vijfde met zijn Yamaha.