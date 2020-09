WSBK Aragon: Rinaldi wint op zaterdag, Rea pakt tweede race

Rea startte als tweede nadat hij voor het eerst een Superpole-race verloor. Die wedstrijd ging naar titelrivaal Scott Redding. Rea nam de leiding bij de start over, maar zag Redding in de eerste ronde weer passeren. Het duo werd goed gevolgd door Rinaldi, dei zaterdag zijn eerste wedstrijd in het WSBK won.

In de zesde van 18 ronden wist Rinaldi zowel Rea als Redding te passeren. Toen Redding breed ging in de laatste bocht werd het een duel tussen Rinaldi en Rea. Rinaldi leek een goede kans te maken om zijn tweede zege van het weekend te pakken, terwijl hij voordien nooit het podium had gehaald. In de zestiende ronde leverde de druk van Rea dan toch de leiding op. De Noord-Ier van Kawasaki won met een dikke seconde voorsprong en verstevigde zo zijn leiding in de stand.

Na derde man Redding kwamen zowel Alvaro Bautista als Chaz Davies ten val. Leon Haslam bedankte en pakte zijn beste finish van het jaar met P4, voor Alex Lows. Michael van der Mark had met Yamaha geen topweekend en werd zesde, gevolgd door teamgenoot Toprak Razgatlioglu.

Uitslag WSBK Aragon Race 2:

Michael Ruben Rinaldi was zaterdag dus voor het eerst aan het feest in de World Superbikes met een dominante vertoning op MotorLand Aragon. De Go Eleven Ducati-rijder snoepte de leiding af van polesitter Rea in de tweede ronde en verdween dan beetje bij beetje uit het zicht om met 5,8 seconde voorsprong op Rea over de finish te komen.

Rea was niet ontevreden met zijn tweede plek, want zijn titelrivaal Scott Redding kwam ten val onder druk van Honda-rijder Alvaro Bautista. Voor het eerst in de WSBK viel Redding uit. Bautista kwam even later zelf ten val nadat de Spanjaard werd gepasseerd door Chaz Davies.

Daardoor kon Michael van der Mark opschuiven naar een vierde plek, voor Yamaha-maatje Toprak Razgatlioglu en zijn voormalige teamgenoot Alex Lowes.