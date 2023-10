Ducati stelt WSBK-titel veilig, Van der Mark sterk in Portugal

Jonathan Rea trainde zich naar de pole-position voor de openingsrace in Portugal, met Alex Lowes en Toprak Razgatlioglu op de plaatsen twee en drie. De Turk nam in de eerste bocht al de leiding over van Rea, die op zijn beurt nog een fout maakte en posities verloor aan Lowes, Alvaro Bautista en ook Michael van der Mark, die vierde kwam te liggen in de openingsronde. In de ronden die volgden werd er hard gevochten om de leiding. Razgatlioglu verloor deze eerder kortstondig aan Lowes, maar wist zich uiteindelijk weer helemaal vooraan te melden in de vierde ronde. Van der Mark maakte deel uit van de kopgroep van vijf coureurs. Bautista en Razgatlioglu begonnen voor P1 te knokken, terwijl Lowes en Van der Mark de aansluiting verloren en bezoek van achteren kregen. Uiteindelijk won Bautista de race en stelde daarmee de constructeurstitel voor Ducati veilig. Van der Mark finishte uiteindelijk als zevende.

In de Superpole-race mocht Rea opnieuw vanaf de eerste startplek te vertrekken, maar verloor deze meteen bij de start aan de als vierde gestarte Razgatlioglu. Rea en teamgenoot Lowes kwamen in de vijfde bocht tegen elkaar aan en schoven onderuit. Beide heren konden verder, maar vielen vervolgens uit. Razgatlioglu profiteerde van dit alles. De Yamaha-coureur sloeg een klein gaatje naar teamgenoot Andrea Locatelli, terwijl Bautista zich een weg naar voren moest banen. Uiteindelijk had de regerend kampioen twee ronden nodig om naar de derde plaats te komen. De Spanjaard dichtte het gat naar Razgatlioglu en het duo knokte fel om de leiding. Toch kwam Bautista weer als winnaar uit de bus. Van der Mark ging op zijn BMW opnieuw met de zevende plaats aan de haal.

In de afsluitende race op Portimao was het Bautista die vanaf pole vertrok, maar het zou hem niet makkelijk worden gemaakt. De Ducatist vocht een zwaar duel uit met opnieuw Razgatlioglu, aan het einde van de race was het verschil slechts 0,126 seconden. Het werd wel zijn derde overwinning van het weekend en daarmee zette Bautista weer een belangrijke stap op weg naar de wereldtitel. In Jerez zijn twee punten voldoende om het kampioenschap veilig te stellen. Van der Mark finishte de slotrace in Portugal als elfde.