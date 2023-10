Iannone vindt bij Go Eleven nieuwe klus in WSBK na dopingschorsing

Eind 2023 loopt de dopingschorsing van Andrea Iannone af en dus mag hij in 2024 weer in competitieverband op de motor stappen. De eenmalig MotoGP-racewinnaar heeft inmiddels al een nieuw avontuur gevonden: hij zet volgend jaar de stap naar het WK Superbikes, waar hij aan de slag gaat voor Go Eleven Ducati. In principe wordt de 34-jarige Italiaan daar de vervanger van Philipp Oettl, tenzij de renstal erin slaagt om het financiële plaatje voor een tweede motor op de grid rond te krijgen. Op 31 oktober en 1 november rijdt Iannone zijn eerste meters op de Ducati Panigale V4-RS tijdens een test in Jerez.

"Ik heb heel lang gewacht op dit moment. Ik ben eindelijk terug op het circuit, waar ik mijn hele leven heb doorgebracht", zegt Iannone over de kans die hij volgend jaar krijgt in het wereldkampioenschap voor productiemotoren. "Ik wil Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti en het hele Go Eleven-team bedanken voor hun vertrouwen. Met hun steun heb ik het enthousiasme herontdekt dat ik als kind al had. Ik wil ook de hele WSBK-familie bedanken voor de kans, ik kijk er enorm naar uit."

Sinds eind 2019 stond Iannone aan de kant wegens een positieve dopingtest. Hij werd betrapt op het gebruik van Drostanolone, wat onder anabole steroïden valt. De toenmalig Aprilia-coureur werd aanvankelijk voor achttien maanden geschorst door de motorsportfederatie FIM, maar na beroep van zowel de coureur als dopingautoriteit WADA kreeg hij van het CAS uiteindelijk de maximale schorsing van vier jaar aan de broek. Die schorsing ging met terugwerkende kracht in op het moment van zijn positieve test in Maleisië, waardoor Iannone over enkele maanden weer mag racen.

Voordat Iannone werd betrapt op het gebruik van doping, racete hij tussen 2013 en 2019 in de MotoGP voor Pramac, Ducati, Suzuki en Aprilia. In 2015 kende hij zijn beste seizoen in de klasse met een vijfde plek in de eindstand namens Ducati, een jaar later bezorgde hij de Italiaanse fabrikant de eerste MotoGP-zege sinds 2010 door de GP van Oostenrijk te winnen. Het was Iannone's enige zege in de koningsklasse, nadat hij eerder al acht Moto2-races en vier 125cc-races won. In de Moto2 eindigde hij in 2010, 2011 en 2013 telkens als derde in het kampioenschap.