Iannone krijgt vier jaar schorsing voor dopinggebruik

Iannone werd tijdens de GP van Maleisië in 2019 positief getest op het middel Drostanolone, dat op de lijst van verboden middelen staat. Eerder dit jaar kwam de disciplinaire commissie van de mondiale motorsportbond FIM tot een schorsing van anderhalf jaar. Deze straf werd uitgedeeld omdat niet onomstotelijk bewezen kon worden dat Iannone onschuldig was. Iannone vond de straf te zwaar en ging in hoger beroep. Het WADA vond de straf niet zwaar genoeg en ging eveneens in beroep.

Vorige maand vond de beroepszaak plaats in Lausanne, waar Iannone en het WADA hun zaak konden presenteren. Iannone en zijn juridische team verklaarden daar dat de coureur het middel binnen had gekregen door besmet vlees. De coureur kon zijn onschuld echter niet aantonen. In eerste instantie omdat hij niet kon bewijzen welk vlees hij had gegeten in Maleisië, noch konden experts bewijzen dat er in Maleisië vaker een probleem is met vlees dat besmet is met het middel Drostanolone. Ook verklaarde Iannone dat hij onschuldig was omdat hij geen ‘motief’ had om doping te gebruiken, maar dit werd door het CAS van de hand gewezen op basis van ‘de eigen verantwoordelijkheid die een atleet heeft’. Op basis van die informatie kon het panel van het CAS niet concluderen dat Iannone ‘per ongeluk’ doping gebruikt zou hebben.

Het WADA werd daarentegen in het gelijk gesteld en dus is de schorsing van Iannone verlengd tot de maximale duur van vier jaar. Het lijkt erop dat de MotoGP-carrière van de flamboyante coureur daarmee tot een roemloos eind is gekomen. In zijn loopbaan reed Iannone in dienst van Ducati, Suzuki en het afgelopen jaar voor Aprilia. In 2016 won Iannone zijn eerste en enige race in de MotoGP toen hij zegevierde op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

Het is nog niet duidelijk wie de vervanger wordt van Iannone bij Aprilia. Het merk heeft Iannone tot nu toe altijd verdedigd, maar CEO Massimo Rivola gaf wel aan het het contract met Iannone ontbonden zou worden als hij voor een langere tijd geschorst zou worden. Er zijn verschillende namen in de omloop voor het tweede zitje bij Aprilia.

Cal Crutchlow zou zelfs al een voorcontract getekend hebben, maar de Brit heeft dat tot op heden nog niet bevestigd. Aprilia-testrijder Bradley Smith was dit seizoen de vervanger van Iannone, ook hij zou tot de kandidaten voor het zitje behoren. Smith werd voor aanvang van de Europese GP echter vervangen door Lorenzo Savadori, de kampioen van het Italiaanse Superbike-kampioenschap. Zelfs de naam van Jorge Lorenzo wordt in verband gebracht met Aprilia, al dan niet als de nieuwe testrijder.