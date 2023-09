In de kwalificatie voor de eerste World Superbikes-race op Motorland Aragon verzekerde Jonathan Rea zich van pole-position. De Kawasaki-rijder, die eind 2023 naar Yamaha vertrekt, troefde WK-leider Alvaro Bautista en Toprak Razgatlioglu af met de snelste tijd in de superpole. Michael van der Mark noteerde de veertiende tijd en moest zodoende ook vanaf die positie aan de zaterdagse race beginnen.

Bautista opende de eerste race uitstekend door vanaf P2 meteen de leiding te pakken bij de start, voor Rea en Razgatlioglu. De twee laatstgenoemde rijders gingen vervolgens de strijd met elkaar aan, terwijl de Ducati-rijder vooraan langzaam maar zeker afstand nam. In de vijfde ronde ging Bautista echter voor het eerst onderuit, iets wat hij in de laatste bocht van race nog eens herhaalde. Vooraan kregen Rea en Razgatlioglu intussen gezelschap van Michael Ruben Rinaldi op de tweede Ducati-fabrieksmotor. De Italiaan ging beter met zijn banden om en haalde beide rijders voor hem in, om zo zijn eerste zege sinds 2021 te boeken. Razgatlioglu won de strijd om de tweede positie, voor Rea, Andrea Locatelli en de vanaf P24 gestarte Danilo Petrucci. Van der Mark wist zijn veertiende startpositie om te zetten in P13 aan de finish, waarmee hij drie punten verzamelde.

Business as usual voor Bautista op zondag

In de superpolerace van zondagochtend slaagde Rea er wel in om zijn pole om te zetten in de leidende positie na de eerste ronde, voor Bautista en Razgatlioglu. De Turk van Yamaha zette aanvankelijk druk op de Ducati-rijder, totdat de regerend wereldkampioen in de derde ronde beter in de race kwam. Het leidde een driestrijd om de zege in, die pas in de laatste ronde werd beslist. Rea begon als koploper aan de slotronde, voor Razgatlioglu en Bautista. Laatstgenoemde ging eerst voorbij aan Razgatlioglu en nam daarna op topsnelheid ook Rea te grazen voor zijn twintigste overwinning van het seizoen. Rea werd tweede, Razgatlioglu completeerde het podium met Locatelli en Rinaldi op de posities vier en vijf. Voor Van der Mark lagen er geen punten klaar na de superpolerace, waarin hij als veertiende eindigde.

De zondagse hoofdrace van het WK Superbikes in Aragon draaide vervolgens uit op een dominante vertoning van Bautista. Hij startte na zijn zege eerder op de dag vanaf pole-position, greep snel de leiding en reed daarna weg bij de concurrentie. Na achttien ronden kwam de Spanjaard als winnaar over de finish, op ruim vier seconden gevolgd door Razgatlioglu. De Yamaha-man moest daarvoor eerst wel afrekenen met teamgenoot Locatelli, die later met technisch malheur zou uitvallen. Rea kon het tempo intussen niet volgen en werd gepasseerd door Rinaldi, die de tweede Ducati daarmee naar het podium bracht. Achter Rea completeerde Axel Bassani de top-vijf. Van der Mark deed lange tijd mee om een plekje in de top-tien, die hij uiteindelijk niet over de streep kon trekken. Met de elfde stek scoorde hij wel vijf waardevolle WK-punten.

In de strijd om de WK Superbikes-titel gaat Bautista met nog twee raceweekenden te gaan nog altijd aan kop. Met 504 punten heeft hij een voorsprong van 47 punten op Razgatlioglu, die het gat dit weekend weer met tien punten heeft verkleind. Rea volgt op de derde plek, maar maakt met 176 punten achterstand al geen kans meer op de titel. Van der Mark voegde acht punten toe aan zijn totaal en heeft er dit jaar nu 31 verzameld. Daarmee staat hij zeventiende in de tussenstand.

Alvaro Bautista en Michael Rinaldi wonnen de races in Aragon, maar Toprak Razgatlioglu scoorde het beste. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images