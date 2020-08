Van der Mark wederom derde op Portimao, nieuwe zege voor Rea

Na zijn zege in de Superpole-race op zondagochtend kwam Rea niet geweldig weg, maar hij behield de leiding voor Toprak Razgatlioglu en Loris Baz. Daarachter schoof Redding op vanaf P5 op de grid door meteen voorbij te gaan aan Baz, terwijl Razgatlioglu er in de tweede ronde aan moest geloven. Daardoor lag Redding direct achter rivaal Rea op P2, maar het lukte de Brit niet om de aanval in te zetten op zijn landgenoot: de Kawasaki liep stukje bij beetje verder weg bij de Ducati.

Aan het eind van de 20 ronden tellende race had Rea een gat van 4.360 seconden opgebouwd richting Redding. Daardoor completeerde hij voor het eerst sinds Losail 2019 een sweep van het weekend en ook nam hij de leiding in het kampioenschap over van Redding. De Ducati-rijder moest in de tweede helft van de race zelfs strijden met Van der Mark, die zich langzaam naar voren werkte vanaf de derde rij op de grid. Zeven ronden voor het einde ging de Nederlander kort voorbij aan Redding, maar een foutje zorgde ervoor dat hij de positie weer teruggaf. De strijd ging door tot het einde van de race, waarbij Redding aan de finish slechts 0.093 seconden marge had op de Yamaha-rijder.

Chaz Davies herstelde zich na een elfde plaats en een uitvalbeurt door op de tweede Ducati vierde te worden, voor Honda’s Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi op de Go Eleven Ducati en Tom Sykes op de beste BMW. Razgatlioglu lag derde toen hij in ronde 7 onderuit ging, maar hij pakte zijn Yamaha op en knokte zich terug naar de achtste positie, terwijl de top-tien werd afgesloten door Federico Caricasulo (GRT Yamaha) en Leandro Mercado van Motocorsa Ducati.

Portimao World SBK - Race 3 Results: