Bautista prolongeert Superbike-titel na hattrick Jerez

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nadat Alvaro Bautista alle drie de Superbike-races in Jerez op zijn naam schreef was het officieel: de Spanjaard heeft zijn wereldtitel geprolongeerd. Toprak Razgatlioglu maakte het nog heel lastig, zeker in de derde race, maar de Turk viste achter het net.

Voor zijn thuispubliek mocht de 38-jarige Ducatist van pole beginnen aan de eerste race. Die pole verzilverde hij glansrijk, al kwam Razgatlioglu verrassend snel dichtbij. De Turkse Yamaha-coureur startte teleurstellend als zevende, maar zijn race pace was het beste van het veld. Die pace kon 27-jarige rijder niet vasthouden, want halverwege moest hij lossen. Voor Bautista was het daarna een kwestie van op de machine blijven zitten en nadat hij als winnaar over de streep kwam kon het gouden pak van stal gehaald worden, want zijn tweede titel was een feit. De enige Nederlander in het veld Michael van der Mark startte de race als tiende, maar gleed onderuit in de Curva Jorge Lorenzo en zag de finish niet.

De Superpole-race op zondagmorgen werd eveneens een prooi voor Bautista. In de openingsfase waren het echter Dominque Aegerter en Alex Lowes die de lakens uitdeelden, want Bautista kwam niet goed weg van de grid. Razgatlioglu klom opnieuw snel op en lag aan het einde van de eerste ronde alweer vierde. Sterker nog, de Turkse rijder nam een aantal ronden verder de leidende positie over van Lowes, in zijn kielzog trok ook Bautista weer op en volgde zijn concurrent. De race werd daarna gestaakt, want de Yamaha van Aegerter lekte veel olie op de baan in Jerez. Meerdere coureurs gleden over het spekgladde asfalt onderuit, de wedstrijdleiding had daarom geen andere keuze. Na het opruimen van de olie werd de race herstart, met Aegerter op de grid. De Zwitser ging bij de herstart opnieuw aan de leiding, maar kon deze eveneens opnieuw niet in handen houden. Bautista was hem te snel af en won zo ook deel twee. Voor Lowes eindigde de race in een drama, want na een flinke valpartij moest de Brit met hoofdwonden de rest van het weekend toekijken. Van der Mark reed op zijn BMW een verdienstelijke race en werd achtste.

Het klapstuk van het Superbike-weekend in Jerez werd de derde race. Het werd een heus spektakel tussen de kemphanen Bautista en Razgatlioglu. In eerste instantie dacht ook Jonathan Rea mee te kunnen strijden, maar de Kawasaki-man kwam tekort. Razgatlioglu leek weg te sluipen, maar zoals wel vaker kon Bautista nog iets uit zijn Ducati persen. De twee rijders wisselden om de haverklap van positie en het zou echt op de laatste ronde aankomen. Daarin werd agressief rijden niet geschuwd, dat bleek wel in de laatste chicane. Bautista drukte zijn Ducati langs zijn Turkse concurrent, die van schrik de chicane afstak en zo als eerste de bochtencombinatie uitkwam. Met een miniem verschil kwam de Yamaha-rijder als eerste over de streep, maar de wedstrijdleiding deelde een straf uit, waardoor de Turk zijn winst in moest leveren en als tweede in de stand terechtkwam. Zo werd de hattrick voor Bautista voltooid, wat het feestweekend compleet maakte. De race voor Van der Mark verliep minder goed. De BMW-coureur kon zijn achtste startpositie niet vasthouden en finishte als twaalfde.

Daarmee is het WK Superbikes-seizoen ten einde. Het laatste weekend van februari volgend jaar trapt het kampioenschap het jaar af in Phillip Island, wat meteen de enige race buiten Europa wordt. Tussen 19 en 21 april doet de klasse het TT Circuit in Assen aan.