Rinaldi passeert Razgatlioglu en wint ook Superpole-race Misano

Zaterdag werkte de World Superbikes de eerste race af op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Daarin rekende Michael Ruben Rinaldi af met Jonathan Rea, die door een fout derde werd achter Toprak Razgatlioglu. Rea mocht in de Superpole-race opnieuw van pole-position vertrekken, nadat hij in de kwalificatie de snelste was. De koppositie raakte de Kawasaki-rijder direct na de start al kwijt aan Razgatlioglu, die voor Rea en Rinaldi de leiding pakte.

Van dat drietal zou Rinaldi uiteindelijk de sterkste blijken. In de tweede ronde ging hij gemakkelijk voorbij aan Rea, waarna hij de aansluiting zocht met Razgatlioglu. Door het ronderecord te verbeteren kwam de Italiaan bij het achterwiel van de Yamaha, die hij in de zesde ronde passeerde voor de leiding. In het restant van de tien ronden tellende race kwam de koppositie niet meer in gevaar voor Rinaldi, die zodoende zijn derde zege in de WSBK en zijn tweede overwinning van het weekend pakte.

Een halve seconde achter de Ducati-rijder eindigde Razgatlioglu op de tweede plaats, net als in de openingsrace van het weekend. Rea kon het tempo vooraan niet helemaal volgen, maar eindigde desondanks op P3. De leider in het kampioenschap heeft tot dusver iedere race op het podium gestaan. Scott Redding eindigde met de tweede Ducati op de vierde positie, op grote afstand gevolgd door Alex Lowes en Axel Bassani. Tom Sykes was de beste BMW-rijder op de zevende positie, terwijl Garrett Gerloff, Andrea Locatelli en Alvaro Bautista de top-tien voltooiden.

Michael van der Mark heeft in Misano een lastig weekend. Na een dertiende plaats in de kwalificatie en de tiende positie in de openingsrace, bivakkeerde de Nederlander van BMW in de Superpole-race rond de veertiende positie. Hij zou de finish echter niet halen, doordat hij vijf ronden voor het einde onderuit ging. Van der Mark was niet de enige uitvaller, ook Chaz Davies en Lucas Mahias zagen de finish niet.

Om 14.00 uur gaat de tweede en laatste World Superbike-race in Misano van start. Rinaldi vertrekt vanaf pole, Van der Mark moet zich vanaf P21 terug zien te knokken.

Uitslag World Superbike Misano - Superpole-race