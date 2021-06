Rinaldi pakt op Misano eerste seizoenszege, Van der Mark tiende

Vanochtend trainde Jonathan Rea zich op Misano voor de derde keer dit seizoen naar de pole-position voor de eerste race van het World Superbike-weekend. De kampioenschapsleider won vier van de eerste zes races en stond in de overige twee wedstrijden ook op het podium. Aan die reeks wilde de Kawasaki-fabrieksrijder graag een vervolg geven in de openingsrace in Italië. Rea kwam bij de start goed van zijn plek, maar toch moest hij na enkele bochten zijn meerdere erkennen in de agressief gestarte Michael Ruben Rinaldi. De Italiaan van Ducati kwam uitstekend weg vanaf de vierde startpositie en greep uiteindelijk dus de leiding, voor Rea, Scott Redding en Toprak Razgatlioglu.

In de openingsfase van de 21 ronden tellende race zouden Rinaldi en Rea samen afstand nemen van de achtervolgers. Die werden na enkele ronden aangevoerd door Yamaha-rijder Razgatlioglu, die voorbij was gegaan aan Redding voor de derde plek. In de tiende ronde zou de Turkse coureur profiteren van een zeldzame fout van Rea. De regerend kampioen wist een valpartij ternauwernood te voorkomen, maar verloor wel de aansluiting met Rinaldi en zag Razgatlioglu dus voorbijkomen voor de tweede plek.

In het restant van de race stond er geen maat meer op Rinaldi. De Italiaan pakte op eigen bodem zijn eerste zege van het World Superbike-seizoen 2021 en deed dat op dominante wijze. Bijna vier seconden later kwam Razgatlioglu als tweede over de finish. Na zijn moment slaagde Rea er niet in om zich terug te knokken naar voren, hij nam genoegen met de derde plek. Redding legde beslag op de vierde positie, gevolgd door Alex Lowes en Alvaro Bautista. Axel Bassani verraste met een mooie zevende plek in zijn thuisrace, gevolgd door Tom Sykes, Andrea Locatelli en Michael van der Mark op de tiende stek. De Nederlander kende een moeizame kwalificatie waarin hij niet verder kwam dan de dertiende startplek. In de openingsfase klom de fabrieksrijder van BMW op naar de tiende positie. Lucas Mahias drong enige tijd aan in de strijd om P10, maar Van der Mark wist die uiteindelijk in zijn voordeel te beslechten.

Het weekend van de World Superbikes op Misano gaat zondagochtend verder met de Superpole-race. Die start om 11.00 uur en Rea vertrekt daarbij van pole-position.

Uitslag World Superbikes Misano - Race 1