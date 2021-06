Rea voltooit hattrick pole-positions op Misano, Van der Mark op P13

Tijdens de eerste twee ronden van het World Superbike op Motorland Aragon en Estoril toonde Rea zich al de sterkste in de Superpole, om vervolgens in beide raceweekenden de Superpole-race en een van de twee hoofdraces te winnen. Ook op het Misano World Circuit Marco Simoncelli kwam de Brit van Kawasaki sterk voor de dag. In de eerste run van de Superpole noteerde Rea een 1.33.778, waarmee hij zich op dat moment van de koppositie verzekerde. Bovendien was hij op dat moment de enige rijder die onder de 1 minuut en 34 seconden dook. Toprak Razgatlioglu was op de tweede plek de naaste achtervolger, gevolgd door de verrassende Lucas Mahias.

De strijd om pole-position zou echter pas in de tweede run van de Superpole beslist worden. Razgatlioglu, Scott Redding en Michael Rinaldi doken allemaal onder de tijd die Rea in de eerste run had genoteerd. Desondanks vond de leider in het WSBK-kampioenschap zich aan het einde van de sessie bovenaan de ranglijst. Met 1.33.416 was Rea 99 duizendsten van een seconde sneller dan Yamaha-rijder Razgatlioglu, terwijl Redding op zijn Ducati slechts 0,118 seconde toegaf op de snelste man. Rinaldi volgde op de tweede fabrieksmachine van Ducati op de vierde positie, gevolgd door Tom Sykes als beste BMW-rijder. Alex Lowes noteerde de zesde tijd, terwijl Mahias terugzakte naar de zevende plek. De top-tien wordt voltooid door thuisrijder Axel Bassani, Alvaro Bautista en Chaz Davies.

Tijdens de eerste twee Superpoles van 2021 kwam Michael van der Mark er nog niet aan te pas op de BMW. Ook op Misano was het resultaat in de kwalificatie enigszins teleurstellend te noemen. Nadat de Nederlander in de eerste run de twaalfde tijd reed, was een verbetering in de tweede run niet genoeg om een aantal plekken naar voren te komen. Sterker nog, Van der Mark noteerde uiteindelijk de dertiende tijd en staat in de eerste race en de Superpole-race op zondag voor de lastige klus om zich naar voren te knokken.

De eerste wedstrijd van het World Superbike-weekend op Misano begint later vandaag om 14.00 uur.

Uitslag World Superbikes Misano - Superpole