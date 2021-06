Van der Mark stapte de afgelopen winter over van Yamaha naar BMW en heeft de eerste races moeten werken aan het verfijnen van zijn stijl op de nieuwe M1000 RR. Dat had te maken met een beperkt aantal testdagen voor de start van het seizoen. Ondanks dat heeft Marc Bongers goede progressie gezien bij Van der Mark.

“Michael had voor de eerste race in Aragon niet veel tijd op de motor”, zei Bongers in een exclusief interview met de collega’s van Motorsport.com Duitsland. “Hij heeft slechts zeven dagen kunnen testen voor de eerste race. Hij had problemen bij het opbouwen van vertrouwen met de voorkant van de machine. Toen het weer in het eerste weekend in Aragon zo wisselvallig was, hebben we gezocht naar een manier om hem zo vertrouwd mogelijk te maken op de motor.” Van der Mark scoorde in het eerste raceweekend gelijk een top-vijf klassering in de tweede hoofdrace. “Hij heeft dat vertrouwen vast kunnen houden toen de baan droger werd en in de tweede race leek het alsof er geen enkel probleem was met het vertrouwen aan de voorkant. Op dat vlak hebben we veel progressie geboekt.”

Ten opzichte van teamgenoot Tom Sykes liep Van der Mark nog wel achter de feiten aan, stelt Bongers. Dat heeft echter een simpele reden: “We moesten voor Michael een stuk meer problemen oplossen tijdens de eerste test en dat hadden we met Tom al gedaan. Van der Mark heeft zich tijdens de testdagen vooral met de basis beziggehouden. Tijdens de eerste race zijn we pas gaan kijken naar de details van de afstelling.”

Van der Mark had jarenlange ervaring met de Yamaha. Gevraagd of hij ten opzichte van de BMW nog wat interessante informatie doorgespeeld heeft, zei Bongers: “Elk concept heeft zijn voors en tegens. Hij vertelde ons dat hij met de Yamaha beter kon remmen bij het ingaan van de bochten. Dat ontbrak nog op de BMW, al kun je veel doen met het aanpassen van de geometrie en het aanpassen van de dempers. Daardoor hield hij van de Yamaha. We proberen dat te recreëren voor hem. Aan de andere kant zei hij over de BMW dat het heel fijn is om andere mensen in te halen op de rechte stukken.”

Na twee raceweekenden staat Van der Mark op de zevende plaats in het kampioenschap, een plekje voor teamgenoot Tom Sykes.