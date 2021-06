Wereldkampioen Jeffrey Buis wint Hans de Beaufort-beker

De 19-jarige Buis kreeg de belangrijkste Nederlandse motorsportprijs uit handen van Barry Veneman, hoofd talentontwikkeling bij de KNMV en zelf oud-winnaar van de prijs. Doorgaans wordt de Hans de Beaufort-beker uitgereikt tijdens het KNMV-gala aan het eind van het jaar, maar dat kon dit jaar door de lockdown niet doorgaan.

Veneman lichtte toe waarom Buis de onderscheiding kreeg: “De prijs is voor coureurs die zich niet alleen op de baan, maar ook daarnaast onderscheiden met hun persoonlijkheid. Je bent nog altijd gewoon Jeffrey, gewoon jezelf, zeker ook dankzij je ouders. Je zet je in voor stichting Against Cancer en als het even kan ben je erbij op de baan om jeugd te begeleiden. Dat maakt jou een zeer terechte naam, gegraveerd op deze beker.”

Buis schreef vorig jaar het WK Supersport 300 op zijn naam. De coureur uit Steenwijkerwold deed dat met maar liefst vier overwinningen en acht podiums. Hij was in deze klasse de eerste kampioen uit ons land. Over het winnen van de Hans de Beaufort-beker zei Buis: “Echt heel bijzonder om nu tussen grote motorsportnamen als Egbert Streuer en Jeffrey Herlings te staan. Niet te geloven, wat vet. Ben er best wel even van onder de indruk.”

Jeffrey Buis ontvangt de Hans de Beaufort-beker uit handen van Barry Veneman. Foto: KNMV.nl

Inmiddels is het nieuwe seizoen alweer begonnen voor Buis, hij komt opnieuw uit voor MTM Kawasaki. Tijdens het eerste raceweekend in Aragon werd Buis zesde en twaalfde. Later deze maand gaat het kampioenschap – in het voorprogramma van het WK Superbikes – verder in Misano.

Het is voor het eerst sinds 2014 dat de Hans de Beaufort-beker gewonnen is door een wegracer. De laatste keer dat dat gebeurde was Michael van der Mark de gelukkige. Daarna won Jeffrey Herlings maar liefst drie keer, ook Glenn Coldenhoff en Etienne Bax kregen de onderscheiding.