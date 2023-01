Ducati stelt teams MotoGP en WK Superbikes voor, Bagnaia met #1

Ducati leverde vorig jaar voor het eerst sinds 2007 weer een wereldkampioen af in de MotoGP. Francesco Bagnaia werkte een indrukwekkend seizoen af en stelde de titel veilig, waarmee technisch manager Gigi Dall’Igna zijn missie bij Ducati eindelijk voltooide. Voor 2023 is Bagnaia uiteraard weer als kopman in dienst bij de Italiaanse renstal, maar voor dit seizoen werd ook Enea Bastianini vastgelegd. Hij brak in 2022 definitief door in de MotoGP met maar liefst vier overwinningen en een knappe derde plaats in het kampioenschap. Bastianini won de strijd om het fabriekscontract van Jorge Martin, die bij Pramac is gebleven.

Naast het rijderskampioenschap won Ducati in 2022 ook het kampioenschap voor teams en constructeurs. Het binnenhalen van de Triple Crown was vooral te wijten aan het feit dat Ducati beschikte over de beste machine op de grid. Na een moeizaam begin groeide de GP22 uit over een ijzersterke machine die op nagenoeg alle facetten superieur was aan de concurrentie. Ducati kan in 2023 doorbouwen op het succes van die machine.

Met de behaalde successen van 2022 besloot Ducati de teampresentatie groots aan te pakken. Bagnaia en Bastianini werden in Madonna di Campiglio aan het grote publiek voorgesteld, de motor is voorzien van een nieuw likje verf maar is grotendeels hetzelfde gebleven. "Een solide basis", noemde Ducati CEO Claudio Domenicali het treffend.

Wel werd officieel bevestigd dat Bagnaia dit MotoGP-seizoen begint met het startnummer 1. Hij is de eerste coureur die met dat startnummer gaat rijden sinds Casey Stoner in 2012.

Bautista en Rinaldi vormen succesvol duo in WK Superbikes

Ter ere van de behaalde wereldkampioenschappen in 2022 werd ook het Aruba Racing-team van Ducati voorgesteld tijdens de presentatie. Voor de vijftiende keer werd Ducati in 2022 wereldkampioen in het WK Superbikes, maar de laatste wereldtitel daarvoor dateerde alweer uit 2011. Alvaro Bautista slaagde erin om Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu te verslaan in wat de boeken ingegaan is als een van de meest spectaculaire seizoenen uit de geschiedenis van het kampioenschap.

Ook Bautista heeft er net als Bagnaia voor gekozen om dit seizoen te starten met startnummer 1. Dat komt in het WK Superbikes veel vaker voor dan in de MotoGP. Michael Ruben Rinaldi is opnieuw zijn teamgenoot, de Italiaan eindigde afgelopen jaar vierde in het WK Superbikes.

Het aankomende kalenderjaar maakt Ducati haar debuut in MotoE, de elektrische klasse in het voorprogramma van de MotoGP. De Italiaanse constructeur heeft de taak van Energica overgenomen en levert dit seizoen motoren aan de volledige grid.

