Rinaldi grijpt WSBK-zege voor Ducati in Barcelona

De tweede Superbike-race in Barcelona stond zondagmiddag weer bol van de incidenten. Bij een crash in de openingsronde ging Sam Lowes onderuit. Hij moest zich melden in het medisch centrum. Een ronde later waren Lucas Mahias en Tom Sykes betrokken bij een incident in de eerste bocht. Sykes bleef liggen en had medische assistentie nodig. De race werd daarop stilgelegd. Wat er precies gebeurde met de BMW-coureur was niet helemaal duidelijk, maar de WSBK-organisatie maakte bekend dat de sympathieke Brit overgebracht is naar het ziekenhuis van Barcelona voor verder onderzoek.

Na enige tijd kon de wedstrijd hervat worden met de originele startopstelling voor een wedstrijd over negentien ronden. Na duels tussen Toprak Razgatlioglu en Jonathan Rea eerder in het weekend was Michael Ruben Rinaldi deze keer de beste in de eerste helft van de race. Razgatlioglu kon mee in zijn spoor, terwijl Rea moest verdedigen ten opzichte van Andrea Locatelli en Alvaro Bautista. Dat ging lange tijd goed, maar met nog acht ronden te gaan werd Rea aan alle kanten voorbijgereden. De Noord-Ier werd bovendien buiten de baan gedwongen waardoor hij terugviel tot de zevende plaats.

Rinaldi ging tot dat moment aan de leiding, maar Razgatlioglu rook zijn kans om een zaak te doen. De Turk nam de leiding in de wedstrijd over en poogde weg te rijden. Dat lukte niet helemaal, al werd Rinaldi gehinderd door een stuk lint dat aan zijn voorwiel verstrikt raakte. Dat stukje afzetlint stond goed bij de rood-witte Ducati en het hinderde Rinaldi niet heel erg. De Italiaan zag in de vijftiende ronde zijn kans schoon om weer naar de eerste plaats te gaan. Hij had voordeel van zijn keuze voor de hardere compound achterband, Razgatlioglu was vertrokken op de zachtere variant.

Die bandenkeuze bracht Rinaldi een nieuwe overwinning. Het duel om de derde plaats was interessant met Redding en Bautista. Zij hadden Locatelli te grazen genomen en vochten nu om P3. Redding wist dat duel in zijn voordeel te beslissen. Bautista greep net naast het podium. Locatelli werd vijfde terwijl Rea de schade met P6 beperkt hield. Garrett Gerloff werd zevende voor Axel Bassani en Michael van der Mark. Kohta Nozane maakte de top-tien compleet.

Na de WSBK-ronde in Barcelona is Razgatlioglu weer leider in het WK. Zijn voorsprong op Rea is een schamel punt.

Uitslag WK Superbikes Barcelona - Race 2