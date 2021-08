Rinaldi teamgenoot van bij Ducati terugkerende Bautista in 2022

Sinds zijn WSBK-debuut in 2018 is Rinaldi al verbonden aan Ducati. In eerste instantie aan het Aruba.it Racing Junior Team, waarna hij in 2019 en 2020 voor Barni Racing Team en Team GoEleven racete. Met dat laatste team werd hij afgelopen jaar de beste rijder in het Independent-klassement door onder meer de openingsrace op Motorland Aragon te winnen. Met zijn prestaties verdiende Rinaldi promotie naar het fabrieksteam van Ducati in het WSBK, waar hij de plek van Chaz Davies innam als teamgenoot van Scott Redding.

Na een moeizame start won Rinaldi de eerste race en de superpole-race op Misano, gevolgd door een tweede plek in de tweede race. Daarna stond hij in de vier daaropvolgende raceweekenden nog maar een keer op het podium. Desondanks heeft de Italiaan de leiding van Ducati weten te overtuigen, want de fabrikant heeft het contract met de 25-jarige rijder met een seizoen verlengd. Zodoende komt Rinaldi ook in 2022 uit voor het fabrieksteam, dat onder de naam Aruba.it Racing - Ducati aan het kampioenschap deelneemt.

Komend jaar krijgt Rinaldi wel een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde bij Ducati. In een eerder stadium werd al bekendgemaakt dat Alvaro Bautista na twee seizoenen bij Honda terugkeert naar het merk uit Bologna. De komst van de eind 2019 vertrokken Spanjaard gaat ten koste van Redding, de man die hem vanaf 2020 juist verving. Ook voor Redding is inmiddels duidelijk waar zijn volgende uitdaging ligt: hij gaat in 2022 aan de slag bij BMW, waar hij een team gaat vormen met Michael van der Mark.