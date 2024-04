Bautista reageert op kritiek Yamaha-baas: “Hij kan beter niets zeggen”

Het World Superbike heeft voor de start van het huidige seizoen een minimumgewicht voor de rijders ingevoerd. Inclusief pak, handschoenen, laarzen en helm moet een rijder minimaal 80 kilogram wegen. Als een rijder minder weegt, dan moet de helft van het verschil als ballast toegevoegd worden aan de motorfiets. Voor kleinere, lichtere rijders is dat mogelijk een nadeel en Alvaro Bautista ervaart dat ook zo. De regerend tweevoudig wereldkampioen weegt inclusief uitrusting zo’n 68 kilogram en moet daardoor dus zo’n zes kilogram ballastgewicht meedragen - mits zijn Ducati Panigale V4R precies op het minimumgewicht van 168 kilogram voor de motoren zit.

Inmiddels blijkt echter dat de 2024-versie van de Panigale V4R iets zwaarder is dan het minimumgewicht, waardoor Bautista minder ballastgewicht mee hoeft te nemen. Yamaha-teambaas Paul Denning gaat in gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com nog een stap verder door te stellen dat Bautista amper ballastgewicht meedraagt. “Alvaro is deze winter zelf iets zwaarder geworden. Ook eindig je de races met een veiligheidsbuffer van een halve kilo of een kilogram brandstof. Alles wat erover gezegd wordt, is bullshit”, zegt Denning. “Hij neemt amper ballastgewicht met zich mee, dat weet ik vrij zeker.” Ook de herhaaldelijke uitspraken van Bautista over dit onderwerp vallen niet lekker bij Denning.

Bautista beantwoordt kritiek

Na de vrijdagse actie van het World Superbike in Assen verklaart Bautista dat hij de uitspraken van Denning ook gelezen heeft. Met de kritiek op zijn eigen uitspraken kan de Spanjaard weinig. “Allereerst heeft hij nooit op deze motor gereden, dus hij weet niet hoe het voelt, wat je nodig hebt om sneller te gaan en wat bijvoorbeeld vijf kilogram doet met een motor onder het remmen, tijdens het leunen of als je van richting verandert. Hij weet dat niet, dus hij kan daar beter niets over zeggen”, verklaart hij tegenover onder meer Motorsport.com. “Geloof me: het is een groot verschil tussen een zwaardere en een lichtere motor. Dat heb ik altijd gezegd.”

Daarnaast zijn de kritische noten van Bautista niet alleen in het belang van hemzelf, maar volgens hem ook in het belang van andere lichtere rijders. “Ik vind deze regel niet eerlijk. Niet alleen voor mij, want in de toekomst beginnen lichte rijders met een handicap in deze klasse. En fabrikanten zullen altijd voor een zwaardere rijder kiezen, want anders moeten ze ballast in de motor doen en de afstelling van de hele motor veranderen”, legt de 39-jarige Ducati-rijder uit. “Daarom vind ik het niet eerlijk dat ze deze regel ingevoerd hebben met dit soort motoren met dit gewicht en dit vermogen.”

Samenwerking bij Suzuki aanleiding voor kritiek?

De precieze aanleiding voor de uitspraken van Denning weet Bautista niet, al zou het hem niet verbazen als het betrekking heeft op hun eerdere samenwerking bij het MotoGP-team van Suzuki. “Misschien. Ik herinner me dat ik in zijn team racete bij Suzuki. Aan het einde wisselden ze in de klasse van 800cc naar de 1000 cc-motor. Paul bood me aan om bij hem te blijven, maar met de 800 cc-Suzuki. Ik zei ‘nee, ik wil voor de 1000 cc gaan’ om met de rest te kunnen strijden”, aldus Bautista. “Misschien is hij om die reden zijn team en de kans om in MotoGP te blijven verloren. Misschien heeft hij sindsdien wel iets tegen mij.”