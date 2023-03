Michael van der Mark zesde in Mandalika, Alvaro Bautista wint

Michael van der Mark ving de eerste wedstrijd op het Pertamina Mandalika International Street Circuit als tiende aan, maar viel in de beginfase terug naar de veertiende stek. Hij knokte zich echter terug naar P10 en was met name tegen het einde van de race bijzonder goed. Uiteindelijk vocht de Nederlander zich op de BMW verder naar voren om beslag te leggen op de zesde positie. Hij kwam twaalf seconden achter racewinnaar Alvaro Bautista over de finish en een seconde achter Danilo Petrucci, die vijfde werd. Van der Mark was de enige BMW-coureur die de meet haalde. Scott Redding viel stil.

Bautista zette met deze overwinning zijn succesvolle reeks door, nadat hij eerder al een hattrick scoorde in het eerste raceweekend op Phillip Island. De Spanjaard begon als derde aan de race, nadat hij Toprak Razgatlioglu en Andrea Locatelli in de strijd voor pole-position voor moest laten. Beide heren vielen echter terug naar de plaatsen twee en drie, terwijl Bautista in 21 ronden een verschil van bijna vijf seconden wist op te bouwen naar Razgatlioglu.

Michael Ruben Rinaldi kende op zijn Ducati een dramatische dag. De fabrieksrijder had het tempo om een sterke race te rijden. Hij crashte vrij vlot na de start, nadat hij bij een inhaalactie het achterwiel van Axel Bassani raakte, in het grind belandde en daarmee nul punten scoorde. Jonathan Rea laat voorlopig nog geen verbetering zien. De Brit crashte niet, maar kon de snelheid van de koplopers niet bijbenen. Daarnaast hinderde hij in de kwalificatie Philipp Oettl, wat hem een gridstraf van drie plekken opleverde. Hij finishte als negende, kort voor Alex Lowes.

In de nacht van zaterdag op zondag vindt om 03.30 uur lokale tijd de Superpole-race plaats, alvorens om 06.30 uur lokale tijd de tweede en laatste race van het weekend in gang wordt geschoten.

De volledige uitslag van de eerste WK Superbikes-race in Indonesië