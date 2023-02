Bautista voltooit hattrick op Phillip Island, Van der Mark dertiende

Zaterdag schreef Alvaro Bautista de openingsrace van het nieuwe WK Superbikes-seizoen al op zijn naam en ook op de zondag stond er geen maat op de kleine Spanjaard. In de droge superpolerace reed de Ducati-rijder al vroeg in de race weg bij zijn naaste achtervolgers, om na tien ronden als winnaar over de finish te komen. Polesitter Toprak Razgatlioglu, de kampioen van 2021, kon niet in het spoor blijven en bleef uiteindelijk steken op de derde positie, achter Michael Ruben Rinaldi op de tweede Ducati. Jonathan Rea moest na een botsing met Dominique Aegerter zelfs genoegen nemen met de zevende plek, achter Alex Lowes, Andrea Locatelli en Phillip Oettl. Iker Lecuona, Axel Bassani en Michael van der Mark voltooiden de top-tien.

Uitslag WK Superbikes Phillip Island - Superpolerace

Daarna was het op Phillip Island tijd voor de tweede hoofdrace, waarin de rijders 22 ronden moesten afleggen. Na zijn zege in de superpolerace mocht Bautista vanaf pole vertrekken, voor Rinaldi en Razgatlioglu. De regerend kampioen won de sprint naar de eerste bocht en sloeg daarna opnieuw vrij eenvoudig een gaatje naar achtervolger Rinaldi. Razgatlioglu moest intussen toezien dat Locatelli en Bassani hem voorbij kwamen, een voorbeeld dat in de tweede ronde werd gevolgd door Rea.

Vooraan settelde de race zich vervolgens, want Bautista liep weg bij Rinaldi, terwijl de tweede fabriekscoureur van Ducati op zijn beurt weer een gat sloeg naar Locatelli. De Yamaha-rijder reed intussen ook in niemandsland, want de groep achter hem kon hem niet bijhouden. Intussen ontstond er een groep van acht rijders voor de strijd om de vierde positie. Een crash van Alex Lowes dunde de groep ietwat uit, want in zijn val nam hij ook Razgatlioglu mee. Doordat Aegerter en Danilo Petrucci vervolgens ook de aansluiting verloren, bleven er vier rijders over in de strijd om P4.

Dat duel werd gewonnen door Axel Bassani, die zo de vierde plek voor zich opeiste. Dit gebeurde bijna twaalf seconden achter winnaar Bautista, die daarmee met de maximale score uit Australië vertrekt. Rinaldi en Locatelli mochten opnieuw mee naar het podium, terwijl Bassani dus de vierde plek veiligstelde. Oettl werd keurig vijfde, voor Iker Lecuona en Aegerter. Rea sloot een tegenvallend weekend af op P8, terwijl Petrucci en Remy Gardner de top-tien completeerden. Van der Mark sprokkelde enkele puntjes door als dertiende over de finish te komen.

Uitslag WK Superbikes Phillip Island - Race 2