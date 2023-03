Michael van der Mark kende geen gelukkige zondagmiddag in Indonesië. De BMW-coureur trapte de tweede race als achtste af, maar kwam snel buiten de top tien te liggen. Met nog vijftien ronden te gaan kwam Danilo Petrucci langszij om de Nederlander in te halen. Iker Lecuona profiteerde ook door meteen mee te gaan. Van der Mark werd daardoor buiten de racelijn gedrukt, waar door alle viezigheid een stuk minder grip lag. Met een flinke highsider werd hij van zijn motor geworpen en brak bij de val twee vingers. De wedstrijdleiding legde de wedstrijd meteen met een rode vlag stil.

Alvaro Bautista kende in Mandalika meer succes. De Spaanse coureur kwam in de openingsrace al als winnaar over de streep en herhaalde dit kunstje in de tweede wedstrijd. Daarmee behaalde Bautista zijn vijfde overwinning in zes races - hij kreeg een DNF achter zijn naam in de Superpole-race. De pole-position voor race twee was na het winnen van de Superpole-race voor Toprak Razgatlioglu, die zaterdag tweede werd. Na een prima start viel hij door diverse inhaalacties van concurrenten echter terug naar de vijfde plek. Bautista startte als tiende en kwam in de openingsfase achtste te liggen.

Na een onderbreking door de crash van Van der Mark mocht Rinaldi, die de leiding van Razgatlioglu had overgenomen, de herstart van pole beginnen. Razgatlioglu en Bautista lagen inmiddels op de plaatsen twee en drie. Daarachter waren het Xavi Vierge en Jonathan Rea op respectievelijk de vierde en vijfde positie. En terwijl Rinaldi wegliep kwamen Razgatlioglu en Bautista in een gevecht terecht. Het snelheidsverschil tussen de Yamaha en Ducati was groot, waardoor Bautista al snel de Turk voorbij reed. Niet veel later bracht een flinke schuiver een einde aan de race van Rea. Intussen dichtte Bautista het gat naar teamgenoot Rinaldi en schoot hem in de een-na-laatste ronde voorbij. Bautista zegevierde ook in de tweede race, terwijl zijn ploegmaat door een fout nog terugviel naar P4. Hierdoor werd Razgatlioglu opnieuw tweede en kwam Vierge als derde aan de meet.

Bautista heeft zijn voorsprong het WSBK-kampioenschap uitgebreid naar 112 punten. Met 37 punten verschil staat Razgatlioglu op plek twee, daarachter is het Andrea Locatelli. Het WSBK-circus heeft nu een aantal weken vrij. In het weekend van 23 april vervolgt het seizoen zich op het TT Circuit in Assen.