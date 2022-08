Van der Mark maakt Superbike-rentree tijdens zomertest Barcelona

Michael van der Mark kent een bijzonder ongelukkig seizoen. In voorbereiding op de wintertests ging hij met de mountainbike onderuit en brak hij zijn been. Hij kwam tijdens de WSBK-races op het TT Circuit van Assen in actie, maar tijdens de eerste vrije training op het circuit van Estoril ging het weer mis. Daar kwam Van der Mark bij een val zeer ongelukkig terecht. Hij brak daarbij zijn heup. Het duurde daarna enkele maanden voordat de 29-jarige coureur weer op de motor kon stappen.

Vorige maand kwam hij tijdens een circuitdag in Assen alweer in actie, maar dit weekend stapte hij in Barcelona voor het eerst weer op de M 1000 RR. Daar vindt dit weekend de zomertest plaats waar alle vijf de fabrieksteams uit het WK Superbikes aanwezig zijn. Van der Mark is inmiddels pijnvrij en is naar eigen zeggen voor 90 procent hersteld. Hij kon in Barcelona derhalve meters maken om weer te wennen aan de machine, die dit seizoen in handen van Scott Redding al twee podiums haalde.

Van der Mark kwam aan het begin van de dag met de vertrouwde basis van de BMW in actie, maar reed later ook met een nieuwe achterbrug. Hij klokte de dertiende tijd en was daarmee iets langzamer dan teamgenoot Redding.

Kawasaki-rijder Jonathan Rea kwam zaterdag slechts een halve dag in actie, maar was wel de snelste. Hij ging bijna drie tienden rapper dan Michael Ruben Rinaldi van Ducati. Alvaro Bautista (Ducati) eindigde als derde voor Iker Lecuona (Honda) en Alex Lowes (Kawasaki).

Het WK Superbikes gaat op 9, 10 en 11 september verder op Magny-Cours.