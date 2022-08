Alle vijf fabrieksteams waren aanwezig op de test die de zomerpauze onderbreekt. Jonathan Rea zette op beide dagen de snelste tijd neer. Zijn snelste ronde reed hij op de zondag met een 1.40.913. Daarmee was hij bijna twee tienden sneller dan Iker Lecuona van Honda. Michael van der Mark pakte de twaalfde tijd bij zijn rentree, nadat hij eerder dit jaar geblesseerd raakte in Estoril.

De zesde plek was er voor Yamaha-coureur Toprak Razgatlioglu, die later op de zondag een stevige highsider meemaakte die hem een tripje naar het medisch centrum opleverde. De medici moesten een open wond op zijn ellenboog dichten. Veel tijdverlies leverde het de Turkse coureur niet op, want zijn trainingstijd was sowieso voorbij. Veel coureurs kozen ervoor om niet de volle twee dagen te testen, om zo niet boven de maximale tien testdagen binnen het seizoen te komen. Razgatlioglu zegt op WorldSBK.com dat hij oké is. ,,Bij het uitkomen van bocht vijf schakelde ik naar de tweede versnelling en had ik een highsider. Mijn elleboog had serieuze schade, maar het is oké. Hij is niet gebroken, dus het is goed en ik zal zeker in staat zijn om te racen in Frankrijk."

Rea's teamgenoot Alex Lowes liet de tweede dag volledig aan zich voorbijgaan, waardoor Florian Marino een zeldzame kans kreeg om met de ZX-10RR. De meeste snelle tijden werden op zondag gereden, ondanks dat er laat in de middag wat regen viel. Na Rea en Lecuona waren het Alvaro Bautista, Andrea Locatelli en Michael Ruben Rinaldi die de top vijf volmaakten.

Michael van der Mark zette voor BMW dus de twaalfde tijd neer. De beste BMW-coureur was Loris Baz, die met een satellietmachine van Bonovo de achtste tijd pakte. Naast Bonovo waren MIE [Honda], Pedercini en Orelac [beide Kawasaki] de enige andere satelliet-teams die aanwezig waren. Voor Pedercini kwam Oscar Gutierrez in actie, die net vastgelegd is als racecoureur.

World Superbike Barcelona testuitslag (zaterdag en zondag gecombineerd):

Pos. Coureur Motor Dag 1 Dag 2 1 Jonathan Rea Kawasaki 1.41.531 1.40.913 2 Iker Lecuona Honda 1.42.246 1.41.107 3 Alvaro Bautista Ducati 1.42.211 1.41.281 4 Andrea Locatelli Yamaha 1.42.852 1.41.514 5 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1.41.816 1.41.621 6 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1.42.451 1.41.731 7 Xavi Vierge Honda 1.42.381 1.42.087 8 Loris Baz BMW 1.43.032 1.42.136 9 Scott Redding BMW 1.42.713 1.42.165 10 Alex Lowes Kawasaki 1.42.358 geen tijd 11 Eugene Laverty BMW 1.42.938 1.42.858 12 Michael van der Mark BMW 1.43.145 1.43.367 13 Florian Marino Kawasaki geen tijd 1.43.992 14 Leandro Mercado Honda 1.44.975 1.44.603 15 Oscar Gutierrez Kawasaki 1.44.732 1.44.688 16 Oliver Konig Kawasaki 1.45.171 1.44.809