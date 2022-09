Terugkeer Van der Mark op Magny-Cours na vier maanden blessureleed

Het WK Superbikes-seizoen van Michael van der Mark verloopt verre van hoe hij het zich had voorgesteld. Het eerste raceweekend op Motorland Aragon moest hij wegens een blessure al laten schieten, maar tijdens de tweede ronde in Assen keerde hij terug. De vreugde was van korte duur voor de Nederlander, want tijdens de trainingen in Estoril in mei brak hij zijn dijbeen. Van der Mark moest de races in Portugal daardoor laten schieten, evenals de evenementen in Misano, Donington Park en Most.

Afgelopen maand testte Van der Mark al twee dagen in Barcelona, waarbij hij de twaalfde tijd klokte. Na die succesvolle test heeft hij groen licht gekregen van de doktoren om terug te keren en dat gaat hij op Magny-Cours dus doen. "Ik denk dat iedereen zich kan voorstellen dat ik heel erg uitkijk naar dit weekend", zegt Van der Mark. "Het is lang geleden, dus ik heb heel veel zin om weer te gaan racen. Het is voor mij lastig te zeggen wat ik na deze lange afwezigheid verwacht. Het belangrijkste is om kalm te blijven, want ik heb lang niet kunnen racen. De test in Barcelona was goed om weer op snelheid te komen, maar we moeten afwachten. Magny-Cours is een circuit waar ik van hou en vorig jaar hebben we daar goede resultaten geboekt. Ik heb dus gewoon heel, heel veel zin om weer te gaan racen. Het hoofddoel is kalm blijven, want we hebben nog zes raceweekenden dit jaar."

Tijdens zijn afwezigheid in het WK Superbikes werd Van der Mark bij BMW vervangen door Ilya Mykhalchyk, die de races op Misano en Donington voor zijn rekening nam. Negenvoudig TT of Man-racewinnaar Peter Hickman mocht de Nederlander eenmalig vervangen in Most. Van der Mark tekende tijdens zijn blessureleed wel een nieuwe overeenkomst met BMW, waardoor hij ook in 2023 de teamgenoot is van Scott Redding.