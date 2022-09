Denning: Razgatlioglu maakt in 2024 meer kans op MotoGP-debuut

Toprak Razgatlioglu was in het afgelopen silly season in beeld voor een MotoGP-zitje na het behalen van zijn eerste titel in het WK Superbikes. De Turkse coureur mocht zelfs een test doen op de M1. Yamaha heeft volgend seizoen echter geen plek in het fabrieksteam en het satellietteam viel weg door het vertrek van RNF naar Aprilia. Daardoor waren de kansen van Razgatlioglu op een overstap zeer schaars. Teambaas Paul Denning stelt zich voor dat zijn pupil in 2024 nog een betere kans krijgt in de MotoGP. Het contract van Franco Morbidelli loopt aan het eind van volgend seizoen af, de Italiaan heeft tot nu toe niet kunnen overtuigen bij het fabrieksteam. Zelf heeft Razgatlioglu in 2023 ook een aflopend contract.

“Ik kan niet zeggen welke kansen hij voor 2024 krijgt, maar ik denk dat het voor hem geen slechte zaak is om nog een jaar in het WK Superbikes te blijven”, zegt Denning in gesprek met Motorsport.com. “Aan het eind van 2023 is hij een free agent en kan hij doen wat hij wil. Misschien klopt er dan wel een andere MotoGP-fabrikant aan. Ik hoop dat hij volgend jaar nog een paar kansen krijgt om zichzelf te bewijzen op de M1, misschien overweegt Yamaha hem dan voor het fabrieksteam in 2024. Ik denk dat het beter is, dan heeft hij meer opties. Het is voor ons een belangrijk aandeel in het WK Superbikes, maar het zou kunnen dat hij aan het eind van 2023 meerdere opties en kansen krijgt.”

"Toprak en zijn manager spelen geen spelletjes"

Yamaha wilde Razgatlioglu voor volgend seizoen wel een MotoGP-zitje bieden, maar het bleef in dat geval bij een plek in het satellietteam. Uiteindelijk bleek dat satellietteam er helemaal niet meer te zijn nadat RNF bekendmaakte over te stappen naar Aprilia. Kenan Sofuoglu, de manager van Razgatlioglu, maakte bovendien duidelijk dat hij alleen een fabriekszitje zou overwegen voor zijn coureur. Toen Fabio Quartararo begin juni een nieuw contract tekende, wist Denning dat hij zijn pupil niet zou kwijtraken.

“Ik had eerlijk gezegd nooit echt de vrees dat hij naar de MotoGP zou gaan”, gaat Denning verder. “Yamaha is een correct bedrijf en ze hebben een contract met Franco Morbidelli, die dit seizoen moeite heeft maar wel een historie heeft bij Yamaha. Wat ik geleerd heb, is dat Kenan en Toprak geen leugens vertellen. Als ze zeggen dat ze alleen geïnteresseerd zijn in een MotoGP-fabriekszitje, dan is dat geen tactiek of een spel. Ik denk dat ze liever hier blijven dan dat ze naar een tweederangs optie kijken. Toen het duidelijk was dat de beide rijders in het fabrieksteam zouden blijven, was dat voor mij geen vraagteken meer.”