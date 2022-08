WSBK Most: Razgatlioglu blijft Bautista en Rea voor

Toprak Razgatlioglu won eerder op de dag, na een zinderend duel met Jonathan Rea, de Superpole-race en verzekerde zich daarmee van de pole-position voor Race 2 van het WSBK-weekend op het Autodrom Most. Rea mocht als tweede starten, leider in het klassement Alvaro Bautista completeerde de voorste startrij.

Razgatlioglu verzilverde zijn pole-position en ging als leider de eerste bocht in. Rea kwam beduidend minder goed van zijn positie: de zesvoudig wereldkampioen viel terug naar de vijfde plaats, naast Bautista gingen ook Michael Ruben Rinaldi en Axel Bassani hem voorbij. Al voor het einde van de openingsronde had Rea Bassani weer ingerekend voor P4.

Bij het ingaan van de derde ronde pakte Rea ook Rinaldi voor P3, door hem binnendoor te passeren in de run naar bocht 1. Rinaldi dacht een ronde later hetzelfde terug te doen bij Rea, maar ging onderuit en viel zo uit de wedstrijd. Daardoor werd het - andermaal - een strijd tussen Razgatlioglu, Bautista en Rea. Dat was ook de volgorde van de top-drie in de vijfde van in totaal 22 ronden.

Ondanks zijn mindere start wist Rea het wiel van Razgatlioglu en Bautista weer te vinden, waarna een prachtig gevecht om de overwinning ontstond. Positiewisselingen in de top-drie waren daarbij eerder regel dan uitzondering, waarbij ze op een gegeven moment zelfs driedik over het rechte stuk van start/finish raceten. Dit ondanks een uitstapje van Bautista in de zesde ronde, nadat hij in bocht 1 de koppositie van Razgatlioglu had aangevallen.

Uiteindelijk besliste Razgatlioglu het duel in zijn voordeel. De Yamaha-coureur ging Bautista in de zestiende ronde voorbij voor de koppositie en trok daarna een gaatje naar zijn titelconcurrenten. Dat voordeel gaf hij niet meer weg, waarmee hij naar zijn tweede zege van de dag en zijn zesde van het seizoen snelde. Bautista liep in de slotronden ook weg bij Rea en stelde zo de tweede plek veilig, Rea finishte als derde.

In het klassement gaat Bautista nog steeds aan kop. De Spaanse rijder van Ducati heeft 298 punten. Rea staat tweede met 267 punten, nummer drie Razgatlioglu verkleine met zijn overwinning het gat naar Bautista en Rea tot respectievelijk 38 en 7 punten. De regerend wereldkampioen heeft 260 punten.

De WSBK begint nu aan een lange zomerstop. De volgende race is over zes weken, in het weekend van 10 en 11 september, op Magny-Cours.

De uitslag van Race 2 van het WSBK-weekend in Tsjechië: