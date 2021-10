Analyse: Waarom het WK Superbikes dit jaar interessanter is dan MotoGP

Marc Marquez schreef zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam. Dominant ging hij van start tot finish aan de leiding. Mogelijk zit het in het karakter van het Circuit of the Americas, maar het circuit in het hart van Texas heeft de afgelopen jaren niet de beste MotoGP-races opgeleverd. Een clash tussen Jack Miller en Joan Mir zorgde voor nog wat peper in de staart van de race, maar verder was het niet de race die veel kijkers heeft kunnen bekoren. Dat was wel anders in de Moto3-klasse, waar ‘we’ als motorsport-wereld opnieuw ontsnapt zijn aan een gigantisch drama. Deniz Öncü week iets van zijn lijn af op het lange rechte stuk en bracht Jeremy Alcoba ten val. Andrea Migno en Pedro Acosta vlogen er in volle vaart overheen, maar bleven op miraculeuze wijze ongedeerd. Het is het zoveelste incident in een toch al dramatisch jaar voor de Moto3-klasse en tijd dat er echt actie ondernomen wordt. De forse schorsing die Öncu kreeg voor een op het oog onschuldige actie is niet meer dan terecht. De stewards staan – na jaren halfhartig geregeerd te hebben – eindelijk op hun strepen om de gevaarlijke acties een halt toe te roepen.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna

Terug naar de MotoGP, waar de titelstrijd al enige tijd in kannen en kruiken lijkt. Net als de Amerikaanse GP ontbreekt het ook in de titelstrijd aan een beetje peper. Fabio Quartararo heeft dit seizoen de minste fouten gemaakt en presteert buitengewoon goed, daar valt niets op af te dingen. Wel is er niemand opgestaan die serieus tegenstand heeft kunnen bieden. Johann Zarco leek dat begin dit seizoen te worden, maar de Fransman is bezweken onder de druk. Marc Marquez is nog altijd niet fit genoeg om op elk circuit snel te zijn en de jongere garde het vuur aan de schenen te leggen en het seizoen van Francesco Bagnaia schoot simpelweg te laat in gang. Hoewel het materiaal in de MotoGP nog nooit zo dicht bij elkaar zat, is dit jaar meermaals gebleken dat het kampioenschap daar niet per definitie beter of spannender van wordt. Het is moeilijk om de vinger te leggen op de reden dat het MotoGP-kampioenschap dit jaar maar niet spannend wil worden, maar mogelijk is het simpelweg de verdienste van Quartararo.

WSBK had rivaliteit Rea-Razgatlioglu hard nodig

Het WK Superbikes heeft intussen het kampioenschap waar al jaren naar verlangd werd en die voor het aanzien van het kampioenschap ook hard nodig was. Jonathan Rea is de gevestigde naam in het kampioenschap. Met zes achtereenvolgende wereldtitels domineerde hij de sport, maar die dominantie kwam de klasse voor productiemotoren niet ten goede. De coureurs van Honda, Yamaha en Ducati konden de afgelopen jaren incidenteel van Rea winnen, die met zijn constante prestaties de perfecte referentie was voor alles en iedereen maar daarmee ook ontzettend lastig te verslaan. De man die aangetrokken werd door Yamaha om Rea het vuur aan de schenen te leggen was Toprak Razgatlioglu. De veelbelovende Turkse coureur had wat tijd nodig, maar heeft de code gekraakt om de regerend wereldkampioen aan het wankelen te brengen. Mede daardoor is het een seizoen geworden om de vingers bij af te likken.

Aan het eind van een intense triple-header met achtereenvolgende raceweekenden in Barcelona, Jerez en Portimao kunnen we niet anders dan concluderen dat het WSBK-kampioenschap dit seizoen alle verwachtingen overtroffen heeft. Elk weekend gingen de beide mannen de strijd met elkaar aan en konden ook andere smaakmakers, zoals Scott Redding, zich regelmatig mengen in het duel. Dramatische momenten volgen elkaar in rap tempo op, de psychologische oorlogsvoering is in volle gang. Na elf raceweekenden in dit seizoen spreken de cijfers voor zich, Rea en Razgatlioglu staan in evenwicht wat betreft het aantal overwinningen, podiums én uitvalbeurten.

Jonathan Rea Toprak Razgatlioglu 11 Overwinningen 11 25 Podiums 25 3 DNF’s 3 454 Punten 478

Er staan dit seizoen nog twee raceweekenden op het programma, waarvan de eerste volgend weekend wordt afgewerkt in Argentinië. Net als de MotoGP gaat het WK Superbikes dan weer voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie de Atlantische Oceaan over. Waar de MotoGP juist terugkeert in Europa, reist het WK Superbikes voor de laatste ronde door naar Indonesië voor de grote finale. Razgatlioglu heeft een voorsprong van 24 punten in het kampioenschap, maar per weekend zijn er maximaal 62 punten te verdienen. Er staat dus nog bijzonder veel op het spel. Krijgt het WK Superbikes eindelijk een nieuwe kampioen of doorstaat de alleenheerser ook zijn allergrootste test?

Die finale van het WK Superbikes verdient een groot publiek. Is het na de MotoGP-actie tijd voor een verandering van spijs? Geef het WK Superbikes gerust een kans. Dat is het dit seizoen meer dan waard.